Zieht Chelsea der Konkurrenz davon?

Donnerstag, 23.02.2017

FC Chelsea - Swansea City (Sa., 16 Uhr live auf DAZNund im LIVETICKER)

Im ersten Duell des Spieltags empfängt der Spitzenreiter den Tabellen-15. aus Swansea. Satte 36 Zähler liegen die Blues vor den Swans - doch die befinden sich unter ihrem neuen Trainer Paul Clement eindeutig im Aufwind: Im Jahr 2017 haben sie zwölf von 18 möglichen Punkten geholt - und damit einen mehr als Chelsea.

Beide Mannschaften haben einen echten Spezialisten für den Gegner im Team: Bei Chelsea ist das Top-Stürmer Diego Costa, der in bislang vier Aufeinandertreffen mit Swansea sieben Tore machte. Die Gäste bauen auf den Ex-Hoffenheimer Gylfi Sigurdsson, der gegen die Blues in seiner Karriere vier Treffer erzielt hat - mehr als gegen jedes andere Premier-League-Team.

Mit acht Punkten Vorsprung geht Chelsea in das Heimspiel und hat damit beste Karten, Trainer Antonio Conte gleich in seiner ersten Saison in der Premier League den Titel zu bescheren. "Ich hoffe, dass ich die Genugtuung haben werde und die Meisterschaft in England gewinne. Das wäre fantastisch für mich", erklärte Conte in dieser Woche.

Crystal Palace - FC Middlesbrough (Sa., 16 Uhr)

FC Everton - AFC Sunderland (Sa., 16 Uhr)

Hull City - FC Burnley (Sa., 16 Uhr)

West Bromwich Albion - AFC Bournemouth (Sa., 16 Uhr).

FC Watford - West Ham United (Sa., 18.30 Uhr live auf DAZN)

Tottenham Hotspur - Stoke City (So., 14.30 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Als Tabellendritter sind die Spurs im Klassement oben mit dabei, auch wenn der Rückstand auf Chelsea schon zehn Zähler beträgt. "Wir wollen Titel gewinnen und den Verein auf das folgende Niveau heben", sagte Tottenham-Coach Mauricio Pochettino. "Wir stecken als Klub aber immer noch in einem Entwicklungsprozess", fügte er hinzu.

Stoke kommt als Tabellenneunter nach London und tut sich in der englischen Hauptstadt traditionell schwer: Von den letzten 20 Auftritten bei einem Londoner Klub gewann das Team nur einen - und zwar im November 2014 mit 2:1 bei Tottenham.

Die vorherigen beiden Duelle entschied Tottenham in Stoke mit jeweils 4:0 für sich. Dele Alli und Harry Kane gelangen dabei jeweils insgesamt drei Treffer gegen die Potters.

Leicester City - FC Liverpool (Mo., 21 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Für den Meister aus Leicester setzte es unter der Woche die erste Niederlage in der Champions League. Durch das 1:2 in Sevilla hat das Team von Trainer Claudio Ranieri allerdings noch alle Chancen auf das Erreichen des Viertelfinales.

In der LIga läuft es für die Foxes überhaupt nicht: Sie haben die letzten fünf Duelle allesamt verloren und stehen nur einen Punkt vor einem Abstiegsrang. Verlieren sie am Montag gegen die Reds, wären sie der erste Meister seit 24 Jahren, der 15 Saison-Niederlagen als Titelverteidiger kassiert.

Liverpool absolvierte ein Kurz-Trainingslager im spanischen La Manga, um dem englischen Winter-Wetter zu entgehen. Unter der Woche verlängert Mittelfeldmann Adam Lallana seinen Vertrag bei den Reds. "Wenn man bei einem Klub wie Liverpool unterschreibt, ist das schon eine große Sache. Wenn man verlängern darf, zeigt das, dass man genug geleistet hat, damit die Leute davon überzeugt sind, dass man länger bleiben sollte", erklärte er.

