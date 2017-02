Bilic fordert Carrolls England-Comeback

Freitag, 10.02.2017

Seit 2012 hat Carroll nicht mehr für England gespielt. Doch nun wird es Zeit für eine Rückkehr, sagt Bilic: "Andy würde jedem Team helfen. Er würde Deutschland helfen, er würde Spanien helfen, denn er ist ein Topspieler."

Bilic elaborierte dann: "Er gibt dir alles, was du von einem Mittelstürmer verlangen kannst. Er ist großartig in der Luft, er spielt sehr physisch, hat eine gute Ballkontrolle und auch ein gutes Spielverständnis abseits des Balls. Er arbeitet hart fürs Team und er setzt auch seine Mitspieler gut ein. Er hat alle Qualitäten, die ein Topspieler mitbringen muss."

Abgesehen von seinen spielerischen Qualitäten stellt Bilic jedoch noch andere Merkmale heraus, die den Three Lions gut zu Gesicht stünden: "Andy ist furchtlos. Er hat nicht diesen negativen Druck. Er ist einer derer, die mit positiven Gedanken in ein Spiel gehen."

In dieser Saison kam Carroll in der Premier League bislang auf sechs Tore in zwölf Spielen.

