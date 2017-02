"Monaco kann 1000 Millionen Tore schießen"

Dienstag, 21.02.2017

Pep Guardiola (Trainer Manchester City): Es war ein großartiges Fußballspiel und ich glaube, dass ich heute Abend ein bisschen glücklicher bin, als mein Kollege von Monaco. Wenn ein Team in der Lage ist, tausendmillionen Tore zu schießen, dann ist das Monaco. Sie haben so schnelle Spieler und pressen mit vielen Spielern. Ihre ersten beiden Tore fielen durch Fehler unsererseits. Die große Lehre, die wir aus dem heutigen Spiel ziehen, ist, dass wir nicht aufgegeben haben."

John Stones (Manchester City): "Es gab eine Menge Tore. Die drei, die wir kassiert haben, fielen durch Fehler, an denen wir arbeiten müssen, aber wir haben großartigen Teamspirit und großen Willen gezeigt. Für mich persönlich war es super, [mit einem Treffer] direkt zum Sieg beizutragen."

Raheem Sterling (Manchester City): "Sie haben einige großartige Spieler in ihren Reihen, die uns richtig weh tun können, aber wir haben zusammengehalten und richtig hart gekämpft. Sie waren ausgezeichnet im Gegenangriff. Es spielten zwei konterstarke Teams gegeneinander und es war großartig, am Ende doch die Oberhand gehabt zu haben."

Bernardo Silva (AS Monaco): "Ich glaube, wir haben für eine Stunde gut gespielt. Leider waren wir nicht in der Lage, die Führung zu verwalten. Wir müssen jetzt im Rückspiel zwei Tore schießen und hinten den laden dicht halten und das ist möglich. Die beiden Treffer durch Ecken, die wir kassiert haben waren vermeidbar. Ohne die, hätten wir im Match ein Wörtchen mitzureden gehabt. Alles in allem glaube ich aber, dass wir gut gespielt haben."

Roger Schmidt (Trainer Bayer Leverkusen) ...

... zur Niederlage: "Wir haben uns natürlich gewünscht, dass wir das Spiel gewinnen. Aber wir haben heute gesehen, auf was für einen Gegner wir getroffen sind. Atletico war nicht umsonst in den letzten drei Jahren zweimal im Finale. Sie sind sehr schwierig zu spielen. Wir haben heute nicht unsere allerbeste Tagesform gehabt und haben Fehler gemacht, die zu zwei Gegentoren geführt haben. In der Halbzeit haben wir uns nochmal gesammelt. Ich muss der Mannschaft ein großes Kompliment machen, dass sie nie aufgesteckt hat und Kampfgeist gezeigt hat. Leider haben wir das 3:3 nicht gemacht und mussten dann das 4:2 noch schlucken. Das muss man so akzeptieren."

... zur Leistung von Abwehrspieler Aleksandar Dragovic: "Ich will das jetzt nicht an Drago festmachen. Natürlich war er in zwei Situationen beteiligt an den Gegentoren, aber es ist auch nicht so einfach gegen diese Spieler."

... zum Rückspiel: "Jetzt haken wir erst einmal das Spiel ab. Wir haben jetzt die Aufgabe, uns sehr schnell zu regenerieren und uns gut auf das wichtige Spiel am Samstag gegen Mainz vorzubereiten. Ich denke, dass wir die positiven Sachen in den Vordergrund rücken sollten. Natürlich sind wir enttäuscht, dass wir verloren haben, aber es gab sicher auch bemerkenswerte Minuten, in denen sich diese junge Mannschaft extrem gewehrt hat. Das nehmen wir mit. Dann kommt irgendwann das Rückspiel, aber da möchte ich jetzt noch gar nicht hingucken."

Rudi Völler (Sportdirektor Bayer Leverkusen) ...

... zur Niederlage: "Atletico hat vor allen Dingen in der ersten Halbzeit tollen Fußball gezeigt. Wir haben uns in der zweiten Halbzeit nochmal toll gewehrt und am 3:3 geschnuppert. Am Schluss haben sie uns dann noch einmal richtig weh getan. Atletico war heute sicher die bessere Mannschaft. Ich habe aber im Fußball schon so viel erlebt. Wir werden nicht nach Madrid fahren, um uns freiwillig zu ergeben."

Ömer Toprak (Kapitän Bayer Leverkusen): "Wir haben uns alle sehr gefreut, aber in der ersten Halbzeit haben wir überhaupt kein gutes Spiel gemacht. In der zweiten Halbzeit wollten wir es besser machen und haben es auch besser gemacht. Wir wussten, dass es ein schwieriges Spiel werden wird. Jetzt wird es sehr schwierig, aber wir werden es probieren."

Julian Brandt (Bayer Leverkusen): "Vom Ergebnis her ist es unnötig. Wir hatten heute gute Chancen, dass Spiel zu gewinnen oder zumindest Unentschieden zu spielen. Chancenlos waren wir heute nicht, wir haben nie aufgegeben. Es ist natürlich ärgerlich, wenn du am Ende 4:2 verlierst. Jetzt ist es eine sehr schwierige Nummer. Wir fahren nach Madrid, um zu gewinnen. Zu was es dann reicht, das werden wir sehen."

Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen): "Heute war mehr drin für uns. Die erste Halbzeit war nicht so gut von uns, aber in der zweiten Halbzeit haben wir ganz gut reagiert. Man muss aber auch sagen, dass Atlético es richtig gut gemacht hat. Wir wissen, dass es jetzt eine schwierige Situation ist, aber wir werden nicht aufgeben und das Beste geben."

Diego Simeone (Trainer Atletico Madrid): "Vor dem Spiel haben wir uns überlegt, dass wenn wir über die linke Seite angreifen, wir ihre rechtsfüßigen Verteidiger in Schwierigkeiten bringen. Und das ist genau das, was wir gemacht haben. Leverkusen hat sich in der zweiten Halbzeit zurück ins Spiel gekämpft, aber alles in allem war der Abend sehr zufriedenstellen für uns. Ich kann mit einem Lächeln im Gesicht nach Madrid zurückkehren."

