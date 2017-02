Klopp: "Wir suchen nach Lösungen"

Freitag, 10.02.2017

"Wir suchen nicht nach Ausreden, wir suchen nach Lösungen. Nur weil du momentan nicht übers Wasser gehst, heißt das nicht, dass du das nächste Spiel nicht gewinnen kannst!", unterstrich Klopp. "Man muss immer das nächste Spiel gewinnen. Und das nächste Spiel ist Tottenham."

Gegen Mannschaften aus den Top-Sechs konnte Liverpool in dieser Saison 13 von möglichen 21 Punkten einfahren. Eine Bilanz, welche laut The Normal One "besser sein könnte". Gegen die Spurs müsse das Team nun alles abrufen: "Wenn wir so spielen, wie in der ersten Halbzeit gegen Hull, dann haben wir keine Chance. Wenn wir so spielen wie in der zweiten, dann schon. Doch wir wollen noch besser spielen."

Der Klub aus der Hauptstadt ist mittlerweile seit neun Spielen ungeschlagen. Eine Bilanz, die Klopp wenig Kopfzerbrechen bereitet: "Ich denke nicht viel über andere Mannschaften nach. Serien wie die von Tottenham kommen vor."

Jürgen Klopp im Steckbrief