Rückkehr? Koeman-Flirt mit Rooney

Dienstag, 28.02.2017

"Ich glaube immer noch, dass Wayne Rooney auf einem sehr hohen Level spielt und er mit dem Verbleib in der Premier League bei Manchester United eine gute Entscheidung getroffen hat", sagte Koeman Sky Sports.

"Er hat noch zwei oder drei Jahre vor sich, in denen er auf dem höchsten Level spielen kann. Ich weiß nicht, was am Ende der Saison passieren wird. Aber in meinen Augen ist er ein Spieler, der Everton stärker machen könnte", so Koeman weiter.

Erlebe die Premier League Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Rooney hatte letzte Woche klargestellt, dass er Angebote anderer Vereinen ablehnte, um bei den Red Devils zu bleiben. Besonders Klubs aus der chinesischen Liga sollen an ihm interessiert gewesen sein. Ob er sich zu seinem Ex-Klub Everton etwas mehr verbunden fühlt wird die Zukunft zeigen.

Wayne Rooney im Steckbrief