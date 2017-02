Everton: Neuer Lukaku-Vertrag fast fix

Montag, 27.02.2017

"Es ist zu 99,99 Prozent abgeschlossen", antwortete Raiola talkSport auf die Frage nach Lukakus Vertrag. "Wir unterschreiben einen längerfristigen Vertrag, also will er beim Verein bleiben. Im Fußball zählen Verträge nicht immer bis zum Ende ihrer Laufzeit, aber es gibt immer zwei Parteien in einem Deal."

Erlebe die Premier League Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Der aktuelle Vertrag des 23-Jährigen, der in dieser Saison bereits 17 Premier-League-Treffer erzielen konnte, läuft 2019 aus.

Alles zum FC Everton