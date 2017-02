Terry: Mit Lampard zu Chelsea? "Ein Traum"

Sonntag, 05.02.2017

"Darüber haben wir auch schon gescherzt und gelacht. Das wäre für uns beide ein Traum ", gestand Terry gegenüber Radio Five Live auf die Frage, ob er es sich vorstellen könne, eines Tages gemeinsam mit Frank Lampard die Blues zu betreuen.

Jedoch denke er nicht, so der Innenverteidiger weiter, "dass es so einfach ist. Wir wissen und verstehen es beide, wie wichtig es ist, unsere Trainerlizenzen zu bekommen."

Terry will erst Erfahrungen sammeln

Bevor er überhaupt daran denken könne, irgendwann einmal das Zepter bei "seinem Klub" zu schwingen, will er " Erfahrungen zu sammeln, egal ob in der Jugend, einer zweiten Mannschaft, anderen Teams bei Chelsea oder sogar einem ganz anderen Klub."

In näherer Zukunft ist es also für das Legenden-Duo der Blues keine Option. "Wenn wir es in zehn bis 15 Jahren schaffen, zurückzukommen und auf dem Höhepunkt unserer Trainerkarrieren stehen, wäre das unglaublich", so Terry abschließend.

Erlebe die Premier League Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Der Vertrag des 36-Jährigen beim Tabellenführer der Premier League läuft im kommenden Sommer aus und wahrscheinlich wird er den Klub, für den er schon in der Jugend seine Schuhe schnürte, verlassen. Unter Trainer Antonio Conte agiert er lediglich als Ergänzungsspieler und er selber hat im Dezember im Mirror angekündigt, dass er noch zwei Jahre irgendwo spielen wolle.

John Terry im Steckbrief