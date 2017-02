Belgien-Coach: "Hazard erinnert mich an Messi"

Sonntag, 05.02.2017

"Was er macht ist einzigartig - sein Antritt, seine Bewegungen. Er erinnert mich sehr an Messi. Nicht viele Spieler können einen Abwehrspieler so stehen lassen wie er. Seine Ballbehandlung ist sensationell", schwärmte Martinez gegenüber Goals on Sunday.

Laut Martinez kommt der 26-Jährige im neuen System von Chelsea-Coach Antonio Conte nun perfekt zur Geltung: "Letzte Saison war er für die meisten Premier-League-Trainer einfacher auszurechnen. Man wusste sofort, dass er immer auf dem linken Flügel spielt. Jetzt ist er viel variabler und es ist viel schwerer, ihn zu stoppen."

Erlebe die Premier League Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Hazard erzielte in der laufenden Saison bereits zehn Treffer in der englischen Beletage, auch in der WM-Qualifikation gelangen ihm für Belgien schon drei Tore.

Eden Hazard im Steckbrief