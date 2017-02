Arsenal-Boss contra Özil: "Rational investieren"

Samstag, 25.02.2017

Nach den Verlängerungen mit Francis Coquelin, Hector Bellerin, Laurent Koscielny und Olivier Giroud kündigte der 77-jährige Keswick in der Daily Mail an, "rational in die Erhaltung unseres weiteren Kaders zu investieren".

Özil und auch dem abwanderungswilligen Alexis Sanchez sei von der Führungsriege mitgeteilt worden, dass Arsenal den Gehaltsbogen für die Offensivkünstler nicht überspannen werde.

Das aktuelle Wochenghalt von 165.000 Euro soll, geht es nach den Gunners, bei einer Verlängerung wenn dann nur minimal angehoben werden. Das Lager von Özil sieht das anders und fordert dem Bericht zufolge beinahe 300.000 Euro in der Woche.

Mesut Özil im Steckbrief