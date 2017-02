Samstag, 25.02.2017

"Nach zwei Niederlagen war der Sieg in Gladbach ganz wichtig. Wir haben jetzt das Gefühl: Es kann vielleicht wirklich zu Platz zwei oder drei reichen. Eine Meisterchance sehe ich aber weiterhin nicht. Man hat gegen Arsenal und auch gegen uns gesehen, zu was die Bayern in der Lage sind, wenn sie Ernst machen", sagte Rangnick der Bild.

Die Bullen belegen mit fünf Punkten Rückstand auf die Münchner den zweiten Platz. Der Vorsprung auf Dortmund und Hoffenheim beträgt jeweils acht Zähler.

Außerdem äußerte sich Rangnick zu den jüngsten Diskussionen, wonach die UEFA in der nächsten Saison lediglich einen Red-Bull-Verein international spielen lassen wolle und dabei Salzburg die besseren Karten hätte.

"Ich bin völlig entspannt. Jeder, der unseren Verein kennt, weiß, dass wir nichts dem Zufall überlassen. Wir beschäftigen uns mit dem Thema seit 2015, als ich meinen Sportdirektor-Posten in Salzburg aufgegeben habe", so Rangnick.

