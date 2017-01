Ibra: Verdiene Anteil am Tor des Monats

Freitag, 13.01.2017

Der ehemalige Dortmund-Spieler traf am Boxing Day gegen den AFC Sunderland sehenswert im Stile eines Skorpion-Kicks (der Spieler lässt sich kopfüber nach vorne fallen und tritt den Ball mit der Ferse, Anm. d. Red.) in das gegnerische Tor. Ibra stellte nun aber klar, dass auch er Anteil an dieser akrobatischen Leistung habe.

Erlebe die Premier League Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

"Es war ein erstaunliches Tor. Das ist ein Treffer, den kann man nicht beschreiben, nicht einmal davon träumen kann. Es ist wirklich sehr schwer", schwärmte Ibrahimovic bei EA Sports.com und will auch seinen Beitrag an Mkhitaryans Tor erwähnt wissen.

"Ich freue mich für ihn, weil es ein Tor ist, an das sich die Leute für immer erinnern können. Außerdem bin ich glücklich, weil ich involviert war", stellte er klar und erklärte seinen Beitrag: "Wir haben ein paar Wochen davor trainiert und ich habe ihm genauestens erklärt, wie er die Bewegung umsetzen muss."

Zlatan Ibrahimovic im Steckbrief