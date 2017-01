Ibrahimovic: "Habe kein Problem mit Kritik"

Freitag, 13.01.2017

Zahlreiche Experten hatten vor der Saison gezweifelt, ob der 35-jährige Ibrahimovic noch eine Verstärkung für die Red Devils darstellen könne. "Ich habe kein Problem mit Kritik, ich musste mich während meiner gesamten Karriere damit auseinandersetzen. So etwas macht mich nur noch stärker und gibt mir Energie", stellte der Schwede klar.

Er ergänzte: "Es gibt zahlreiche Ex-Spieler die dies und das sagen, dabei weiß ich nicht einmal wer sie überhaupt sind. Aber eins ist klar: Sie werden sich für den Rest ihres Lebens an mich erinnern."

Der Stürmer hatte nach seinem Abgang von Paris Saint-Germain im vergangenen Sommer mehrere Optionen, entschied sich aber bewusst für United: "Andere wären in meiner Situation nach China gewechselt, um noch einmal abzukassieren. Ich nicht, ich habe die Herausforderung angenommen und bin zu United gewechselt, das in den letzten vier oder fünf Jahren geschwächelt hat. Wenn ich den Verein wieder an die Spitze führen kann, bin ich mehr als glücklich."

Zlatan Ibrahimovic im Steckbrief