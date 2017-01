Real Madrid macht Jagd auf Alli

Dienstag, 03.01.2017

Wie der Mirror weiter berichtet, fiele es Alli sehr schwer, ein solches Angebot aus Madrid abzulehnen. Real sei indes gewillt, nach der von der FIFA verhängten Transfersperre für den Januar im Sommer wieder die schweren Geschütze aufzufahren.

Erlebe die Premier League Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Alli, an dem auch Paris Saint-Germain interessiert sein soll, hat in dieser Saison bereits neun Tore in 24 Pflichtspielen für Tottenham erzielt. Im September hatte er zudem einen hochdotierten neuen Vertrag bei den Spurs unterschrieben. Dieser läuft bis 2022.

Dele Alli im Steckbrief