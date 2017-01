Januzaj: Pogba will mich bei United

Samstag, 21.01.2017

"Paul fragt mich manchmal, ob ich wieder zu United kommen werde. Er will mit mir spielen. Aber grade bin ich bei Sunderland und muss tun, was für den Klub richtig ist", sagte Januzaj gegenüber The Sun.

In dem Franzosen hat er einen Befürworter mit großem Namen. Beide wuchsen in der United-Akademie auf und kennen sich daher gut. "Er ist ein sehr guter Freund", so Januzaj über Pogba. "Bei United waren wir immer zusammen. Wir haben zusammen gegessen und PlayStation gespielt. Er war wie ein Bruder für mich."

Erlebe die Premier League Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Januzaj bleibt überzeugt, dass er Jose Mourinho und Manchester United seinen Wert für den Klub beweisen kann und möchte seinen Vertrag erfüllen, auch wenn er das Interesse anderer Vereine geweckt hat.

Der 21-Jährige ist aktuell für eine Saison zur Leihe in Sunderland, wo er unter Ex-ManUdt Coach David Moyes spielt. Diese Saison verlief für die Black Cats bisher unbefriedigend, die auf einem Abstiegsplatz stehen. Januzaj konnte zudem in dieser Spielzeit nur ein League-Cup Tor verbuchen.

Vom United-Sprössling wurden große Dinge erwartet, wie der Durchbruch in die erste Mannschaft, aber seine Entwicklung stagnierte und er tat sich schwer gute Leistungen zu bringen. Auch bei seiner Leihe nach Dortmund konnte Januzaj nicht überzeugen.

Adnan Januzaj im Steckbrief