Arnie leitet Führungstor ein

Samstag, 21.01.2017

Dabei hatten die Gastgeber nach einem "Assist" von ÖFB-Teamspieler Marko Arnautovic die längste Zeit wie die Sieger ausgesehen. Stokes Treffer ging zwar auf die Kappe von United-Verteidiger Juan Mata, wurde aber durch eine Vorlage des Wieners eingeleitet. Der hatte in der 19. Minute auf der Seite auf den mitgelaufenen Erik Pieters abgelegt, dessen Stanglpass wiederum von Mata via Fuß von Goalie David de Gea ins Tor sprang. Rooney überholte in der "ewigen" Torschützenliste der Red Devils Sir Bobby Charlton und ist nun alleiniger Führender.

Manchester United ist in der Liga nun seit 13 Spielen ungeschlagen. Das Team des portugiesischen Trainers Jose Mourinho verpasste durch das Remis allerdings die Chance, Stadtrivale Manchester City in der Premier-League-Tabelle zumindest vorläufig zu überholen. United bleibt mit 41 Zählern auf Platz sechs, Stoke ist mit 28 Punkten Neunter. Vier Punkte dahinter liegt Watford auf Rang 14, die Truppe von Sebastian Prödl, der durchspielte, holte bei Bournemouth ein 2:2.

Die Premier-League-Tabelle