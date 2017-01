Redknapp: "Martial könnte neuer KDB werden"

Montag, 02.01.2017

"Ich kann mir vorstellen, dass Jose und United Angst davor haben, ihn gehen zu lassen", so der 69-Jährige, der derzeit die Nationalmannschaft Jordaniens trainiert. "Wenn sie nicht aufpassen, könnte er ein neuer De Bruyne werden, den Mourinho bei Chelsea gehen ließ."

"Ich kann verstehen, warum Berater ihre Spieler auf den Markt bringen wollen, aber Martial wird keinen besseren Klub als United finden", so Redknapp weiter.

Martial war 2015 vom AS Monaco zu den Red Devils gewechselt. Die 50 Millionen Euro Ablöse war er in der vergangenen Saison durchaus wert, als er sich mit einigen starken Auftritten zum Publikumsliebling mauserte. In dieser Saison hat er seinen Stammplatz verloren. In zwölf Spielen kam er auf zwei Tore.

Antohny Martial im Steckbrief