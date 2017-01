Hazard: Lieber gut spielen als Tore schießen

Montag, 16.01.2017

Dem Chelsea Magazine sagte der Belgier: "Für mich funktioniert Fußball so: Ich gehe auf den Platz und versuche Spaß zu haben. Ich schaue nicht auf Statistiken und nicht auf die Tore. Ich will einfach nur auf dem Platz stehen. Lieber gewinne ich 5:0 und habe eine tolle Leistung gezeigt, ohne dass ich treffe oder ein Tor vorbereite, als dass ich schlecht spiele und zwei Tore bei einem 2:0-Sieg erziele."

"Fußball ist einfach. Du musst nur deine Spiele gewinnen. Ich will immer mein Bestes geben und die Fans glücklich machen. Darum spiele ich, für meinen Spaß und die Fans", so Hazard weiter.

Das Spiel dient für ihn vor allem der Unterhaltung: "Es ist, als ginge man ins Kino. Ich will da glücklich sein. Wenn all die Fans zu einem Spiel kommen, wollen sie glücklich sein und es ist mein Job, dafür zu sorgen. Das versuche ich in jedem Spiel."

Eden Hazard im Steckbrief