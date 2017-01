Dramatik pur! 4 x Titelkampf live auf DAZN

Montag, 16.01.2017

Nächste Runde, nächstes Spitzenspiel: Am 21. Spieltag der Premier League trifft der arg gebeutelte Pep Guardiola mit Manchester City auf Tottenham Hotspur, das derzeit wohl heißeste Team der Liga. DAZN überträgt die Partie am kommenden Samstag live ab 18.30 Uhr.

Ebenfalls im Programm am Wochende: Jürgen Klopp und Liverpool gegen Schlusslicht Swansea, Manchester United gegen Stoke City, Arsenal gegen Burnley und das Heimspiel von Spitzenreiter Chelsea gegen Hull City.

Das Livestream-Programm der Premier League auf DAZN

In Spanien hat Real Madrid beim 1:2 in Sevilla erstmals in dieser Saison verloren. Wie wird die Reaktion der Königlichen ausfallen? Am Samstag gibt's die Antwort im Match gegen Malaga. DAZN überträgt die Partie aus dem Estadio Santiago Bernabeu live ab 16.15 Uhr.

Und was machen die Verfolger? Sevilla steht bei CA Osasuna auf dem Prüfstand, der FC Barcelona muss nach Eibar und Atletico Madrid erwartet bei Athletic Bilbao eine äußerst unangenehme Aufgabe.

Das Livestream-Programm der Primera Division auf DAZN

Nach der Niederlage von Serienmeister Juventus Turin in Florenz herrscht auch in Italien wieder Hochspannung. Die Alte Dame erwartet Lazio Rom am kommenden Sonntag zum nächsten Kracher. DAZN zeigt Juves Spiel gegen den Ex-Klub von Miro Klose live ab 12.30 Uhr.

Natürlich sind auch die Spiele der anderen Topteams im Angebot: Milan trifft am Samstag auf Napoli - und die Roma empfängt Cagliari am Sonntagabend.

Das Livestream-Programm der Serie A auf DAZN

Lucien Favre und Nizza haben die Tabellenführung in Frankreich an Monaco verloren. Am kommenden Freitag könnten Mario Balotelli und Co. aber mit einem Sieg in Bastia wieder auf Platz eins zurückkehren. DAZN überträgt Nizzas Gastspiel live ab 20.45 Uhr.

Am Samstag sind dann Julian Draxler und Paris St.-Germain in Nantes gefordert. Monaco empfängt Lorient am Sonntagnachmittag. Außerdem an diesem Wochenende: Olympique Lyon und Olympique Marseille im Kampf ums internationale Geschäft.

Das Livestream-Programm der Ligue 1 auf DAZN