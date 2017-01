Guardiola verliert Hoffnung im Titelrennen

Montag, 16.01.2017

"Ja, zehn sind viele Punkte", konstatierte der Trainer auf die Frage, ob der Rückstand zur Spitze zu groß sei. Daher setzt er neue Ziele: "Der zweite Platz ist nur drei Punkte entfernt." Guardiola zeigt sich ungewohnt zurückhaltend. Der Erfolgstrainer, der in den letzten Jahren sämtliche Titel mit dem FC Barcelona und dem FC Bayern gewann, hat die Hoffnung auf den Meistertitel in England aufgegeben.

Dabei lief zu Beginn alles perfekt: Die ersten sechs Spiele gewann das Team von Pep allesamt, viele sprachen bereits frühzeitig von der Meisterschaft. Doch in den letzten Wochen verschwand dieser Gedanke von Woche zu Woche. Alleine im Dezember setzte es drei Niederlagen gegen Leicester, Chelsea und Liverpool. Insgesamt verloren die Sky Blues vier der letzten acht Spiele in der Premier League.

Nun der negative Höhepunkt: das Debakel gegen den FC Everton. Die Mannschaft war über das gesamte Spiel chancenlos und verlor schließlich auch in dieser Höhe verdient. Obwohl das Starensemble 71 Prozent Ballbesitz und eine starke Passquote von 88 Prozent hatte, erzielte die hochkarätige Offensive um Sergio Agüero und Kevin de Bruyne keinen Treffer. Bezeichnend, dass vor allem die beiden Nachwuchsspieler Tom Davies und Ademola Lookman die erfahrene Truppe der Citizens narrten.

"Unser Niveau bewerten"

"Ein Everton-Team voller Energie, jugendlichem Überschwang und einer Überzeugung, Verwüstung anzurichten, fügte Guardiola einen 90-minütigen Albtraum zu", beschrieb die Daily Mail die Begegnung von Manchester City beim Tabellensiebten. Der Titeltraum scheint geplatzt zu sein, auch die Qualifikation für die Champions League wird ein Kampf: Derzeit belegt das Team nur den fünften Platz.

Guardiola hat der blutleere Auftritt seiner Mannschaft natürlich nicht gefallen, er kündigt daher Konsequenzen an: "Am Ende der Saison werden wir unser Niveau bewerten und wie unsere Leistung war, wie der Trainer war, wie die Spieler waren. Und danach werden wir entscheiden." Der Katalane, der nach seinen Amtsantritten in Barcelona und München stets in seiner ersten Saison den Meistertitel holte, übt zudem Selbstkritik und erwartet: "Ich muss zusehen, dass ich die beste Lösung finde, damit meine Spieler wieder gewinnen."

