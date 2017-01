Martial könnte ManUnited noch mehr kosten

Montag, 09.01.2017

Der französische Nationalspieler war in letzter Zeit in guter Form für die Red Devils und konnte in seinen letzten sechs Einsätzen viermal treffen, was ihn immer wichtiger für Cheftrainer Jose Mourinho macht.

Wenn Martial den Meilenstein von 25 Toren für den Klub erreicht, wovon er aktuell nur zwei Treffer entfernt ist, müssen die Offiziellen von United zehn Millionen Euro mehr an Monaco überweisen, wie Dokumente aufzeigen, die im Januar 2016 von Football Leaks veröffentlicht wurden.

Der 21-Jährige kam im Sommer 2015 aus der Ligue 1 ins Old Trafford und wurde aufgrund seiner Unbekanntheit und der Höhe seiner Ablösesumme zunächst kritisch beäugt. Trotzdem konnte der Angreifer, der schon mit Thierry Henry verglichen wurde, schnell einen positiven Eindruck in Manchester hinterlassen.

Zwei Dinge müssten nun noch eintreten, damit Martials Ablösesumme auf 90 Millionen Euro steigt: Erstens muss er 25 Spiele für Frankreichs Nationalmannschaft absolviert haben (aktuell liegt er bei 15) und zweitens muss er bei der Ballon-d''Or-Wahl unter die Top drei kommen, während er bei United spielt.

Anthony Martial im Steckbrief