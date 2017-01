Andy Reid: "Alli ist ein spezieller Spieler"

Donnerstag, 19.01.2017

In der letzten Saison entwickelte sich Alli zum Stammspieler und mutierte in der laufenden Spielzeit zum Dreh- und Angelpunkt der Spurs. Mit zehn Treffern in 20 Premier-League-Spielen machte er sich unverzichtbar und hat großen Anteil am derzeit zweiten Tabellenplatz. Kein Wunder also, dass sich auch europäische Top-Klubs wie Real Madrid oder der FC Barcelona nach dem Youngster erkundigen.

Ein Schritt nach Spanien würde für ihn allerdings zu früh kommen. Der Meinung ist zumindest der frühere Spurs-Mann Reid: "Er hat alles, um ein wirklich, wirklich guter Spieler zu werden und ich hoffe, dass er bei Tottenham bleibt und sich noch weiterentwickelt."

Erlebe die Premier League Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

"Er hat alles, was ein Mittelfeldspieler braucht und er ist ein sehr besonderer Spieler. Er kann auf und ab laufen und Tore erzielen", lobte der 34-Jährige den englischen Nationalspieler.

Die Spurs stehen momentan sieben Punkte hinter Tabellenführer Chelsea und treffen am Samstag im Spitzenspiel auf Manchester City (18.30 Uhr im LIVETICKER).

Alle News zu Tottenham Hotspur