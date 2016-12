Klopp wegen Brille: "Du wirst verkauft!"

Donnerstag, 29.12.2016

Verschmitzt erinnert der ehemalige Dortmund-Coach an den 5:4-Sieg der Reds gegen Norwich. Der folgende wilde Jubel bedeutete zugleich das Ende der Brille Klopps. "Sie war total zerstört. Es war Christian Benteke", analysierte er die Situation, die ihn dazu zwang, den Optiker aufzusuchen. "Also zerstör' meine Brille nicht, sonst wirst Du verkauft", scherzte er in Anlehnung auf den später folgenden Benteke-Transfer.

Doch der Partie konnte er auch etwas Gutes abgewinnen: "Das Spiel in Norwich war eine wunderbare Erfahrung. Es hat viel über die Jungs ausgesagt und die Stimmung im Team gezeigt, die wir nach vier gemeinsamen Monaten hatten. Das war ein nettes Highlight."

Christian Benteke im Steckbrief