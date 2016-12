Klopp: "Herausragend, wie gut er ist"

Mittwoch, 28.12.2016

"Mit Phils Stärken will ihm jeder den Ball geben und wartet darauf, dass etwas Besonderes passiert", sagte Klopp dem Liverpool Echo. "Dann denkt man sich: 'Oh nein, schieß nicht schon wieder'. Aber wenn ich so schießen könnte, wie er es kann, würde ich es die ganze Zeit versuchen."

"Ich würde am Morgen aufstehen und den verdammten Ball im Garten herumschießen oder so. Es ist herausragend, wie gut er ist", lobte der Deutsche.

Philippe Coutinho im Steckbrief