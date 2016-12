Wenger: Chelsea "absoluter Favorit"

Freitag, 30.12.2016

"Direkte Duelle werden lebensnotwendig sein, Chelsea ist der absolute Favorit. Dennoch können sie verlieren. Der Weg ist noch ein langer. Es wird sehr schwierig für alle und die Direktvergleiche werden einen großen Einfluss haben", analysierte Wenger die Situation des Tabellenführenden, der ein Polster von sechs Punkten auf den Zweiten, Liverpool, hat.

Wenger teilt das Jahr 2016 in zwei Abschnitte auf, um die Leistung seiner eigenen Truppe zu analysieren. "In der ersten Hälfte des Jahres haben wir die Liga als Zweiter beendet. Es war enttäuschend, die Liga nicht zu gewinnen. Danach, im zweiten Teil, haben wir unser Level angehoben. Wir sind in der Meisterschaft mittendrin."

Konkret findet der Coach der Gunners aber enttäuschend, dass "wir noch keine Spiele geliefert haben, an die man sich erinnert. Aber ich bin überzeugt, dass wir uns steigern werden und es ist unsere Aufgabe, das zu erreichen." Warum die Londoner hinter den Erwartungen zurück blieben, führt der 67-Jährige auf "die Top-Qualität" der anderen Teams zurück. "Jeder steht unter Druck, jedes Spiel ist sehr wichtig geworden", stellte Wenger fest.

