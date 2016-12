Wright: Mkhitaryan Langzeit-Ersatz für Rooney

Freitag, 30.12.2016

Ian Wright, der einst für den FC Arsenal auf Torjagd ging, sieht die Eingewöhnungsphase der Sommer-Transfers und die Probleme in der Abwehr von United als beendet an. "Mourinho arbeitete daran, die beste Mannschaft zu finden und seine Spieler zu positionieren. Mit Marcos Rojo und Phil Jones hat er etwas für die Defensive. Pogba spielt brillant. Ich denke, dass Mkhitaryan der Langzeit-Ersatz für Wayne Rooney sein wird", erklärte er gegenüber BBC Radio 5 die Aufbruchsstimmung bei den Red Devils.

Erlebe die Premier League Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Im Old Trafford muss man sich derzeit mit dem sechsten Tabellenplatz zufrieden geben. Jedoch fehlen nur vier Punkte auf den Vierten, Arsenal. "Man muss sagen, dass Manchester United, mit der Qualität der Spieler und weil sie jetzt in die Gänge gekommen sind, zum Saisonende voll dabei sein wird", kündigte der 53-Jährige an.

Henrikh Mkhitaryan im Steckbrief