UEFA Nations League: Estland gegen Griechenland heute live im TV, Livestream, Liveticker

Die griechische Nationalelf gastiert am heutigen Samstag im Rahmen der UEFA Nations League bei Estland. SPOX zeigt, wie ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Bereits in der WM-Qualifikation trafen die beiden Klubs aufeinander: Das Team von Trainer Michael Skibbe belegte den zweiten Platz, scheiterte in den Playoffs aber an Kroatien. Estland belegte Platz vier.

Wo und wann spielt Estland gegen Griechenland?

Die Partie findet am heutigen Samstag in der Le Coq Arena in Tallin statt. Die Partie zwischen Estland und Griechenland beginnt um 20.45 Uhr.

© getty

Estland gegen Griechenland heute live im TV und im Livestream sehen

DAZN hat sich die Live-Übertragungsrechte für die Partie zwischen Estland und Griechenland gesichert. Der Streamingdienst zeigt darüber hinaus noch viele weitere Spiele der Nations League.

Ist die Länderspielpause vorbei, hat DAZN auch im Klubbereich wieder Top-Fußball zu bieten. Beispielsweise werden Spiele aus der Champions League, Europa League, Primera Division, Ligue 1 und Serie A übertragen. Darüber hinaus stehen viele weitere Sportarten wie Boxen, Darts oder die Topligen aus dem US-Sport auf dem Programm. Der erste Probemonat bei DAZN ist kostenlos, danach liegt der Preis bei 9,99 Euro im Monat.

Alle, die das Spiel zwischen Estland und Griechenland nicht sehen können, haben bei SPOX die Möglichkeit, die Partie im Liveticker zu verfolgen.

UEFA Nations League: Die Gruppe von Estland und Griechenland

Estland und Griechenland befinden sich in der UEFA Nations League in der Liga C und somit in der zweitniedrigsten der vier Spielklassen. In der Auslosung wurden den beiden Teams Ungarn und Finnland als weitere Gegner zugelost.

In Hin- und Rückspiel kämpfen die vier Nationen um den Gruppensieg, der den Aufstieg in Liga B garantiert. Während Platz 2 und 3 die Liga halten, steigt der Viertplatzierte in Liga D ab. Alle Infos zum Modus der UEFA Nations League gibt es hier.

Gruppe /Liga Liga A Liga B Liga C Liga D Gruppe 1 Deutschland, Frankreich, Niederlande Tschechien, Ukraine, Slowakei Schottland, Albanien, Israel Georgien, Lettland, Kasachstan, Andorra Gruppe 2 Belgien, Schweiz, Island Türkei, Schweden, Russland Ungarn, Griechenland, Finnland, Estland Weißrussland, Luxemburg, Moldawien, San Marino Gruppe 3 Portugal, Italien, Polen Nordirland, Bosnien und Herzegowina, Österreich Norwegen, Bulgarien, Zypern, Slowenien Aserbaidschan, Faröer, Malta, Kosovo Gruppe 4 Spanien, England, Kroatien Dänemark, Irland, Wales Rumänien, Serbien, Montenegro, Litauen Mazedonien, Armenien, Liechtenstein, Gibraltar

UEFA Nations League: Die Spiele vom Samstag im Überblick