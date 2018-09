UEFA Nations League: TV-Übertragung und Livestream

Im September startet erstmals die UEFA Nations League, bei der auch Deutschland vertreten sein wird. SPOX gibt einen Überblick, wo ihr alle Begegnungen der DFB-Elf und der anderen Nationalmannschaften sehen könnt.

UEFA Nations League Übertragung: Das DFB-Team live im TV

Die deutschen Partien in der Nations League werden im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt. ARD und ZDF zeigen die Spiele im Wechsel. Bislang steht fest, dass mindestens zwölf Begegnungen mit deutscher Beteiligung stattfinden werden. Als Experten kommen dabei Oliver Kahn für das ZDF und Thomas Hitzlsperger für die ARD zum Einsatz.

Das Auftaktspiel zwischen Deutschland und Frankreich kann am 6. September ab 20.15 Uhr im ZDF verfolgt werden. Im zweiten Spiel muss die DFB-Elf am 13. Oktober gegen die Niederlande antreten. Nach dem Wechsel-Prinzip ist das Spiel in der ARD zu sehen, das Rückspiel gegen Frankreich drei Tage später wieder im ZDF.

UEFA Nations League: Das DFB-Team im Livestream

Sollte kein TV-Gerät zur Verfügung stehen, können die Spiele auch bequem per Livestream im Internet verfolgt werden. Sowohl die ARD als auch das ZDF bieten auf ihrer Homepage einen kostenlosen Livestream an.

Ebenfalls bietet sich die Möglichkeit, die Spiele über die ARD-App oder die ZDF-App zu verfolgen. Diese können im Google Play Store und iTunes Store erworben werden. Im Nachhinein kann man alle Spiele mit deutscher Beteiligung auch in voller Länge in der Mediathek der beiden TV-Sender schauen.

UEFA Nations League: Deutschlands Gruppenspielplan

Alle Informationen zum ersten Gruppenspiel zwischen Deutschland und Frankreich gibt es hier.

Datum Begegnung Übertragung 06.09.18 Deutschland - Frankreich ZDF 09.09.18 Frankreich - Niederlande ARD 13.10.18 Niederlande - Deutschland ZDF 16.10.18 Frankreich - Niederlande ARD 16.11.18 Niederlande - Frankreich ZDF 19.11.18 Deutschland - Niederlande ARD

UEFA Nations League: Die Spiele anderer Nationen im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky hat sich nicht die kompletten Rechte für alle Spiele gesichert. Lediglich die Begegnungen mit britischer und irischer Beteiligung werden live übertragen. Die Spiele der italienischen Nationalmannschaft können über den öffentlich-rechtlichen Sender Rai uno empfangen werden. Die französische Nationalmannschaft gibt es im TF1 zu sehen. Alle Spiele der Spanier können sie auf dem landeseigenen Kanal La 1 TVE verfolgen.

Deutschlands Kader gegen Frankreich