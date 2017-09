Was ist die UEFA Nations League?

Bundesliga Fr 23:00 Bayern-Wolfsburg: Die Highlights vom Freitag Scottish Premiership Sa 13:00 Rangers-Celtic: Das Old Firm in Glasgow steht an! CSL Live Beijing Guoan -

Im September 2018 startet mit der UEFA Nations League. Sie soll den Länderspielbetrieb der europäischen Teams revolutionieren. SPOX hat alle wichtigen Antworten zum Turnier: Wie sehen Modus und Gruppen aus? Wie gewinnt man das Turnier? Und wie kann man sich über die UEFA Nations League für die Europameisterschaft qualifizieren?

Warum wurde die UEFA Nations League gegründet?

Die UEFA und ihre 55 Verbände haben sich darauf geeinigt, Qualität und Stellenwert des Nationalmannschaftsfußballs verbessern zu wollen. Um die sportliche Bedeutung der internationalen Begegnungen zu steigern und die von Verbänden, Trainern, Spielern und Fans zunehmend kritisierten, bedeutungslosen Testspiele aus dem Kalender zu bekommen, wurde beim XXXVIII. Ordentlichen UEFA-Kongress in Astana am 27. März 2014 einstimmig die Gründung der UEFA Nations League beschlossen.

Wie sehen Modus und Gruppen der UEFA Nations League aus?

Es nehmen 55 UEFA-Mitgliedsverbände am Turnier teil. Die Mannschaften werden gemäß dem UEFA-Koeffizienten in vier Ligen (A, B, C, D) aufgeteilt, Stichtag ist nach der europäischen Qualifikation für die WM 2018 am 11. Oktober 2017. Innerhalb der Ligen spielen allerdings nicht alle Mannschaften gegeneinander, sondern werden in Gruppen aufgeteilt: Liga A und B mit jeweils zwölf Teams in vier Dreiergruppen, Liga C mit 15 Teams in eine Dreier- und drei Vierergruppen und Liga D in vier Vierergruppen.

Liga A Liga B Liga C Liga D Gruppe A: 3 Teams Gruppe A: 3 Teams Gruppe A: 3 Teams Gruppe A: 4 Teams Gruppe B: 3 Teams Gruppe B: 3 Teams Gruppe B: 4 Teams Gruppe B: 4 Teams Gruppe C: 3 Teams Gruppe C: 3 Teams Gruppe C: 4 Teams Gruppe C: 4 Teams Gruppe D: 3 Teams Gruppe D: 3 Teams Gruppe D: 4 Teams Gruppe D: 4 Teams

Welches Team in welcher Gruppe landen wird, wird am 24. Januar 2018 einem noch nicht genau definierten Prozedere in Lausanne ausgelost. Die Gruppenspiele werden über sechs Spieltage an Doppelspieltagen im September, Oktober und November 2018 ausgespielt. Je nach Gruppengröße hat ein Team vier oder sechs Gruppenspiele zu absolvieren.

Wer gewinnt die UEFA Nations League, wer steigt auf und wer steigt ab?

Die vier Gruppensieger der Liga A spielen in Playoffs den Titel aus. Diese Endrunde findet im Juni 2019 in einem für die Finalrunde qualifizierten Land aus, das im Dezember 2018 vom Exekutivkomitee bekannt gegeben wird. Auf dem Plan stehen zwei Halbfinals, die Partie um Platz drei und das Finale.

Die Gruppensieger der Ligen B, C und D steigen eine Liga auf, die Gruppenletzten der Gruppen A, B und C steigen eine Liga ab.

Wie qualifiziert man sich über die UEFA Nations League für die EURO?

Grundsätzlich bleibt die EM-Qualifikation ein separater Wettbewerb. In der Quali, die im März 2019 beginnt, werden in zehn Fünfer- bzw. Sechsergruppen insgesamt 20 der 24 Startplätze für die EURO 2020 ausgespielt, die an die erst- bzw. zweitplatzierten dieser Quali-Gruppen gehen. Da es keinen klassischen Gastgeber mehr gibt, gibt es auch keine automatisch qualifizierten Teams mehr.

Die restlichen vier Startplätze für die EURO werden über die UEFA Nations League vergeben. Die 16 Gruppensieger aus allen vier Ligen A, B, C und D spielen die verbleibenden vier Startplätze aus. Dabei finden innerhalb jeder Liga Playoffs mit den Gruppensiegern statt (Halbfinals und Finale). Der Gewinner dieser Playoffs, also je ein Team aus Gruppe A, B, C und D, fahren ebenfalls zur Europameisterschaft.

Ist - was gut möglich sein kann - ein Gruppensieger bereits über die reguläre EM-Qualifikation für das Turnier qualifiziert, geht sein Playoff-Startplatz an die nächstbestplatzierte Mannschaft seiner Liga. Sind innerhalb einer Liga bereits so viele Teams direkt qualifiziert, dass zu den Playoffs weniger als vier Mannschaften übrig sind, rückt auf Grundlage der Nations-League-Gesamttabelle ein Team aus einer anderen Liga nach. Sprich: Hat Liga A nur drei Playoff-Teilnehmer, kann ein Team aus Liga B aufrücken.

Wichtig für die Zukunft: Aus der Gesamttabelle der UEFA Nations League ergibt sich die Zusammensetzung der Auslosungstöpfe für die nächste EM-Qualifikation!

Gibt es wegen der UEFA Nations League keine Freundschaftsspiele mehr?

Der Hauptgrund der Gründung der UEFA Nations League war, einen Großteil der als sportlich wertlos erachteten Freundschaftsspiele obsolet zu machen. Doch vor allem die größeren Mannschaften in den Ligen A und B werden in den kleineren Dreiergruppen durchaus die Möglichkeit haben, an spielfreien Tagen zusätzlich gegen nichteuropäische Mannschaften zu testen.