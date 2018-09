UEFA Nations League: Albanien - Israel heute live im TV, Livestream, Liveticker

Albanien trifft am heutigen Freitag in der UEFA Nations League auf die Auswahl von Israel mit ihrem neuen Trainer Andy Herzog. Hier erfahrt ihr, wie ihr die Partie im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Bereits in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft in Russland waren die beiden in derselben Gruppe, wo Albanien als Drittplatzierter vor Israel auf Rang 4 landete.

Wo und wann spielt Albanien gegen Israel?

Die Partie zwischen Albanien und Israel in der Gruppe 1 in Liga C findet am heutigen Freitag um 20.45 Uhr statt. Austragungsort ist die die Elbasan Arena in Albanien.

Albanien gegen Israel heute live im TV und im Livestream sehen

DAZN zeigt die Begegnung zwischen Albanien und Israel live. Der Streamingdienst hat sich die Übertragungsrechte vieler Spiele der UEFA Nations League gesichert.

Während des Ligabetriebs zeigt DAZN zudem Spiele aus der Champions League, Europa League, Primera Division, Ligue 1 und Serie A. Außerdem sind viele weitere Sportarten wie beispielsweise Boxen, Darts oder die Topligen aus dem US-Sport im Angebot. DAZN kostet nach einem kostenlosen Probemonat 9,99 Euro monatlich.

Wer das Spiel zwischen Albanien und Israel nicht live sehen kann, bleibt beim Liveticker auf SPOX dennoch stets im Bilde.

UEFA Nations League: Die Gruppe von Albanien und Israel

Albanien und Isreal befinden sich innerhalb des Rankings der vier Ligen in Liga C. Zusammen mit Schottland wurden sie in die Gruppe 1 gelost.

Die drei Teams spielen in Hin- und Rückspiel den Gruppensieg aus. Die Erstplatzierte Mannschaft steigt in Liga B auf, während der Letzte in Liga D absteigt - Der Zweite bleibt auch das nächste Mal in Liga C. Alle Infos zum Turniermodus im Detail gibt es hier.

Gruppe Spielbeginn Heim Auswärts Austragungsort 2 18.00 Schweiz Island St Gallen 4 20.45 England Spanien London 3 15.00 Nordirland Bosnien und Herzegowina Belfast 2 18.00 Finnland Ungarn Tampere 2 20.45 Estland Griechenland Tallinn 2 18.00 Belarus San Marino Minsk 2 20.45 Luxemburg Moldawien Luxemburg

© getty

UEFA Nations League: Die Freitagsspiele im Überblick