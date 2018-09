FC Liverpool gegen FC Chelsea heute live: League Cup im Livestream sehen

In der dritten Runde des englischen League Cups steht heute ein echter Knaller an. Der FC Liverpool empfängt den FC Chelsea. Hier bekommt ihr alle Infos zur Partie und zur Übertragung im Livestream und Liveticker.

In der Premier League sind beide Teams stark in die neue Spielzeit gestartet. Während Jürgen Klopps Reds mit einer perfekten Bilanz aus sechs Spielen einen neuen Vereinsrekord aufstellten, ist auch der FC Chelsea noch ungeschlagen. Lediglich ein Unentschieden mussten die Blues bisher hinnehmen und finden sich dadurch auf Tabellenplatz drei wieder.

Wo und wann findet Liverpool gegen Chelsea statt?

Die Partie steigt am heutigen Mittwoch, den 26. September, um 20.45 Uhr. Austragungsort ist die historische Anfield Road in Liverpool.

Liverpool gegen Chelsea: League Cup im Livestream sehen

Das Gigantenduell zwischen Liverpool und Chelsea im League Cup könnt ihr im Livestream bei DAZN sehen. Der Streaming-Dienst zeigt ausgewählte Spiele des League Cups live.

Während des Ligabetriebs seht ihr auf DAZN zudem ausgewählte Spiele der Premier League, Ligue 1, Primera, Division, Serie A, Champions League und die gesamte Europa League.

Das gesamte Angebot seht ihr für 9,99 Euro im Monat, wobei die ersten vier Wochen sogar kostenfrei sind. Nach Bedarf kann man das Abonnement bei dem Streaming-Dienst auch monatlich wieder kündigen.

Liverpool gegen Chelsea: Jürgen Klopp kündigt Rotationen an

Für die beiden Teams steht nach dem heutigen League Cup am Wochenende in der Premier League ein erneutes Aufeinandertreffen an, weshalb Jürgen Klopp den ein oder anderen Wechsel vornehmen wird. Einer davon ist der erste Einsatz von Simon Mignolet im Kasten seit Ende Januar.

"Wir werden eine sehr starke Mannschaft aufbieten, glaubt mir. Und es werden sicher nicht elf Mann ausgetauscht", kündigte Klopp auf der Pressekonferenz jedoch an und macht klar, dass er den Pokal definitiv ernst nehme: "Das ist ein Wettbewerb, den wir mögen. Wir sollten das Spiel am Samstag komplett ignorieren. Es ist Zufall, dass wir ein paar Tage später wieder auf sie treffen."

