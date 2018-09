League Cup (Carabao Cup) live: Den englischen Ligapokal im Livestream verfolgen

In dieser Woche steht in England der englische Ligapokal, der Carabao Cup, an. Hier erfahrt ihr, wo ihr ausgewählte Spiele der dritten Runde (wie zum Beispiel Liverpool - Chelsea) im Livestream verfolgen könnt.

League Cup: Wo kann ich den Carabao Cup im Livestream verfolgen?

In Deutschland hat sich der Streaming-Dienst DAZN die Rechte für den englischen Ligapokal gesichert. Insgesamt sieben Spiele werden am Dienstag und Mittwoch live beim "Netflix des Sports" übertragen. Es handelt sich dabei um folgende Spiele:

Oxford United - Manchester City (Di., 20.45 Uhr)

Wolverhampton - Leicester City (Di., 20.45 Uhr)

West Bromwich - Crystal Palace (Di., 21 Uhr)

Manchester United - Derby County (Di., 21 Uhr)

Arsenal London - FC Brentford (Mi., 20.45 Uhr)

FC Liverpool - FC Chelsea (Mi., 20.45 Uhr)

Tottenham Hotspur - FC Watford (Mi., 21 Uhr)

League Cup: So funktioniert der englische Ligapokal

Am englischen Ligapokal nehmen grundsätzlich alle 92 Teilnehmer der ersten vier englischen Ligen teil. Während sich die Zweit- bis Viertligisten durch eine Vorrunde bzw. die erste Runde kämpfen müssen, sind alle Erstligisten bereits für die zweite Runde gesetzt. Vereine, die in der Champions League oder Europa League teilnehmen, steigen sogar erst in der dritten Runde ein, in der nur noch 32 Mannschaften übrig sind.

Bis auf das Halbfinale werden alle Runden im einfachen K.o.-System gespielt, wobei nach 90 Minuten sogar direkt das Elfmeterschießen folgt. Lediglich in der Runde der letzten Vier gibt es ein Hin- und Rückspiel, welches auch in die Verlängerung gehen könnte.

Ligapokal: Das sind die englischen Rekordsieger

Rang Verein Titel Jahre 1 FC Liverpool 8 1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003, 2012 2 Aston Villa 5 1961, 1975, 1977, 1994, 1996 2 FC Chelsea 5 1965, 1998, 2005, 2007, 2015 2 Manchester United 5 1992, 2006, 2009, 2010, 2017 2 Manchester City 5 1970, 1976, 2014, 2016, 2018 6 Tottenham Hotspur 4 1971, 1973, 1991, 2008 6 Nottingham Forest 4 1978, 1979, 1989, 1990

Was hat DAZN sonst noch im Angebot?

Neben dem englischen League Cup hat DAZN natürlich noch viele weitere Sport-Highlights im Angebot. Seit dieser Saison zeigt der Streaming-Dienst ausgewählte Spiele der Champions League sowie alle Spiele der Europa League live.

Auch der europäische Ligafußball kommt nicht zu kurz: DAZN besitzt die Rechte für die Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 und zeigt zudem die Highlights der Bundesliga schon 40 Minuten nach Abpfiff.