Europäischer Supercup 2018: Wo findet Real Madrid gegen Atletico Madrid statt?

Am heutigen Mittwoch kommt es im Spiel um den UEFA Supercup zum Stadtderby zwischen Real Madrid und Atletico Madrid. Hier erfahrt ihr, wo die Partie ausgetragen wird.

Obwohl beide Teams in Madrid beheimatet sind, wird die Begegnung nicht auf spanischem Boden ausgetragen. Die UEFA bestimmt jedes Jahr einen neuen Austragungsort für den Supercup.

Real Madrid - Atletico Madrid: Anstoß und Austragungsort

Der UEFA Supercup 2018 findet dieses Jahr in Estland statt. In der A. Le Coq Arena in Tallinn treffen Real Madrid und Atletico Madrid aufeinander. Das Stadion in der estnischen Hauptstadt hat eine Kapazität von 9.692 Plätze. Für den Supercup soll das Stadion extra erweitert werden.

Erstligist Flora Tallinn bestreitet dort seine Heimspiele. Zudem werden die Heimspiele der estnischen Nationalmannschaft in dem Stadion, das 2001 eröffnet wurde, ausgetragen.

Europäischer Supercup 2018: TV-Übertragung und Livestreams

Das Match wird ab 20.40 Uhr Uhr auf DAZN übertragen. DAZN ist ein Streaming-Dienst, der die Rechte für zahlreiche Sport-Events hält.

Unter anderem zeigt DAZN ab der Saison 2018/19 ausgewählte Spiele der Champions League so wie alle Partien der Europa League. Zudem können DAZN-Abonnenten Spiele der Premier League und Primera Division live und exklusiv sehen.

Neben DAZN kann man das Match auch auf Sky verfolgen. Der Pay-TV-Sender berichtet ab 20.45 Uhr von der Partie.

