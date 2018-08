Real Madrid gegen Atletico Madrid heute live: Europäischer Supercup im Liveticker

Im UEFA Supercup kommt es zum Derbi Madrileno. In Tallinn trifft Champions-League-Sieger Real Madrid auf Europa-League-Gewinner Atletico Madrid. In unserem Liveticker bleibt ihr auf dem Laufenden - und verpasst auch im Vorfeld nichts.

Dieser Artikel wird tagsüber regelmäßig aktualisiert. Ab 21 Uhr wird das Spiel zwischen das Spiel zwischen Real Madrid und Atletico Madrid live getickert.

Real Madrid gegen Atletico Madrid heute im Liveticker

11:30 Uhr: Der Europäische Supercup ist fest in spanischer Hand. Acht der letzten neun Titelträger kamen aus Spanien. Auch dieses Jahr wird ein Klub von der iberischen Halbinsel den Titel mit nach Hause nehmen. Atletico blickt dabei ungern auf die letzten kontinentalen Vergleiche mit Real zurück. Zweimal mussten sich die Colchoneros im Finale der Champions League geschlagen geben. 2017 war im Halbfinale gegen die Königlichen Schluss.

Wo kann ich Real Madrid gegen Atletico Madrid heute live sehen?

Der Supercup wird nicht bei einem frei empfangbaren Sender zu sehen sein. Dafür überträgt der Streamingdienst DAZN das Stadtderby. Die Vorberichterstattung startet um 20:40 Uhr. Die Partie wird von DAZN in folgender Besetzung begleitet:

Moderation: Alex Schlüter

Kommentator: Jan Platte

Experte: Jonas Hummels

Neben DAZN kann man das Match auch auf Sky verfolgen. Der Pay-TV-Sender berichtet ab 20:45 Uhr von der Partie.

Wann und wo spielt Real Madrid gegen Atletico Madrid?

Der europäische Supercup zwischen Real Madrid und Atletico Madrid wird in diesem Jahr in Estlands Hauptstadt Tallinn ausgetragen. Anstoß in der A. Le Coq Arena, die 9600 Zuschauern Platz bietet, ist um 21 Uhr deutscher Zeit.

Real Madrid: Modric-Wechsel zu Inter?

Der Berater von Luka Modric hat die Gerüchte um einen möglichen Abschied des Kroaten von Real Madrid befeuert. "Ich gehe davon aus, dass Luka in Italien spielen wird - früher oder später. Modric will ein Star in der Serie A bei Inter sein", sagte Marko Natelic derTuttosport.

Derweil berichten spanische Medien, dass die Königlichen die Fühler nach Thiago vom FC Bayern München ausgestreckt haben. Nach dem Abgang von Mateo Kovacic erwägt Real wohl, noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv zu werden.

Die Rekordsieger des europäischen Supercups