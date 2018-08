Europäischer Supercup, Schiedsrichter: Wer pfeift Real Madrid gegen Atletico Madrid?

Real Madrid trifft im europäischen Supercup auf Atletico Madrid. Hier erfahrt ihr, welcher Schiedsrichter das Stadtderby zwischen dem Champions-League- und dem Europa-League-Sieger leiten wird.

Die beiden Madrider Vereine kämpfen am Mittwoch, den 15. August, um den ersten Titel und um die Krone Europas. Anpfiff der Begegnung ist um 21 Uhr in der A. Le Coq Arena in Tallinn (Estland).

Europäischer Supercup: Schiedsrichter Szymon Marciniak pfeift die Partie

Ein rein polnisches Schiedsrichterteam wird den europäischen Supercup in Tallinn leiten. Szymon Marciniak wird als Referee fungieren. Zu seinem Gespann zählen die Assistenten Pawel Sokolnicki und Tomasz Listkiewicz, die Torrichter Pawel Raczkowski und Tomasz Musial sowie Ersatzmann Radoslaw Siejka. Zusätzlich wird den Schiedsrichtern der Rumäne Ovidiu Alin Hategan als vierter Offizieller zur Seite stehen.

Marciniak strebte selbst eine Laufbahn als Profifußballer an, entschied sich jedoch für die Schiedsrichterkarriere. Seit 2008 pfeift er in der ersten polnischen Liga und ist seit 2014 auch in der Champions League im Einsatz.

Der UEFA-Referee leitete bei der EM 2016 in Frankreich drei Spiele. Auch bei der WM 2018 in Russland durfte der Pole ran. Eine der beiden Begegnungen war das 1:0 des DFB-Teams über Schweden.

Europas Supercupsieger der letzten zehn Jahre

Jahr Sieger Finalist 2017 Real Madrid (CL) Manchester United (EL) 2016 Real Madrid (CL) FC Sevilla (EL) 2015 FC Barcelona (CL) FC Sevilla (EL) 2014 Real Madrid (CL) FC Sevilla (EL) 2013 Bayern München (CL) FC Chelsea (EL) 2012 Atletico Madrid (EL) FC Chelsea (CL) 2011 FC Barcelona (CL) FC Porto (EL) 2010 Atletico Madrid (EL) Inter Mailand (CL) 2009 FC Barcelona (CL) Schachtjor Donezk 2008 Zenit St. Petersburg (EL) Manchester United (CL)

Europäischer Supercup 2018: TV-Übertragung und Livestreams

Der europäische Supercup zwischen Real Madrid und Atletico Madrid wird exklusiv auf DAZN übertragen. Alle Informationen zur Übertragung und zum Livestream findet ihr hier.

Die Rekordsieger des europäischen Supercups