Europäischer Supercup 2018: Die Wettquoten für Real Madrid gegen Atletico Madrid

Im Europäischen Supercup kämpfen Real Madrid und Atletico Madrid um die Krone Europas. In der vergangenen Saison trennte man sich in der Liga in beiden Begegnungen unentschieden. Was schließen daraus die Buchmacher? Hier bekommt ihr alle wichtigen Wettquoten zur Partie.

Auf internationaler Ebene behielten in den vergangenen Jahren immer die Königlichen die Oberhand über Atletico. Besonders bitter waren dabei die beiden Champions-League-Finalniederlagen für die Colchoneros.

Real Madrid gegen Atletico Madrid: Die Wettquoten

Die Rollen sollten zwischen dem Champions-League- und dem Europa-League-Sieger eigentlich klar verteilt sein. Bei den Buchmachern wird dies nicht deutlich.

Wette Real Madrid X Atletico Madrid Sieger 2,5 3,2 3,0 Doppelte Chance 1,4 1,37 1,55 Handicap (1:0) 1,4 4,2 6,5 Handicap (0:1) 5,2 3,8 1,55 Handicap (0:2) 14 6,0 1,12 1. Tor 1,9 8,5 2,15 Wer gewinnt den Pokal? 1,7 - 2,05 Wer gewinnt die 1. Halbzeit? 3,1 2,05 3,6 Wer gewinnt die 2. Halbzeit 2,6 2,25 2,9

Die Quoten für Torwetten bei Real Madrid gegen Atletico Madrid

Natürlich könnt ihr euch auch wieder an der Anzahl der geschossenen Tore versuchen.

Wette +/Ja -/Nein Über/Unter 1,5 1,35 2,9 Über/Unter 2,5 2,1 1,7 Über/Unter 3,5 3,6 1,25 Über/Unter 4,5 6,5 1,08 Über/Unter 5,5 10 1,02 Über/Unter 6,5 18 -

Alle Quoten kommen vom Wettanbieter Tipico und stammen vom 14. August. Die Angaben sind ohne Gewähr.

Real Madrid gegen Atletico Madrid: Andere Wetten

Neben dem Spielausgang und den Torwetten habt ihr zusätzlich eine Vielzahl an anderen Möglichkeiten zum Tippen. Das gesamte Angebot zum Spiel findet ihr hier.