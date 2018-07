U19-EM in Finnland: Die beiden Halbfinals heute live im TV und im Livestream sehen

UEFA Europa League Do 18:30 RB Leipzigs EL-Quali-Match live & exklusiv auf DAZN International Champions Cup Atletico Madrid -

Mit den beiden Halbfinals beginnt heute die ganz heiße Phase der UEFA U19-Europameisterschaft in Finnland. Wir zeigen euch, wo ihr die Partien live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Die vier verbliebenen Teilnehmer kämpfen heute um die zwei Plätze im Finale am Sonntag um 18.30 Uhr. Mit England ist der Titelverteidiger bereits in der Gruppenphase aus dem Turnier ausgestiegen, weshalb es in jedem Fall einen neuen Champion geben wird.

U19-EM: Wann finden die Halbfinals statt?

Die beiden Halbfinals finden heute beide am selben Tag statt. Los geht es um 14 Uhr mit dem ersten Halbfinale zwischen Portugal und der Ukraine.

Das zweite Halbfinalspiel zwischen Italien und Frankreich steigt um 18 Uhr.

Halbfinals der U19-EM live im TV und im Livestream

Beide Halbfinals könnt ihr live im TV bei Sport1 verfolgen. Die Übertragung zur ersten Partie beginnt mit dem Anstoß um 14 Uhr, zur zweiten Partie ist der Sportsender um 17.55 Uhr live auf Sendung.

Zusätzlich könnt ihr beide Spiele auch im kostenlosen Livestream von Sport1 sehen.

Deutschland nicht bei der U19-Europameisterschaft vertreten

Für die deutsche U19-Mannschaft endete der Traum vom Turniersieg bereits in der Qualifikation. Die DFB-Auswahl scheiterte in der sogenannten "Elitenrunde" in der Gruppe mit Norwegen, den Niederlanden und Schottland. Nur die Erstplatzierten der sieben Gruppen qualifizierten sich für die Endrunde. Am Ende setzten sich die punktgleichen Norweger nur aufgrund des direkten Vergleichs gegenüber den Deutschen durch.

© getty

Die letzten Sieger der U19-EM