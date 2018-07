U19-EM in Finnland: Gruppen, Spielplan, Stadien und Livestream-Übertragung

Club Friendlies Do 19.07. Livestream: Liverpool testet gegen Blackburn und BVB CSL Shandong Luneng -

In Finnland findet vom 16. Juli bis 29. Juli die U19-Europameisterschaft statt. SPOX gibt euch alle Informationen zum Spielplan, den Mannschaften und den Stadien. Außerdem erfahrt ihr hier, wo ihr die Partie im Livestream und TV verfolgen könnt.



19-EM in Finnland: Modus

Bei der U19-Europameisterschaft treffen acht Mannschaften in zwei Vierergruppen aufeinander. Vom 16. Juli bis 23. Juli findet die Gruppenphase statt. Anschließend gibt es ein Playoff-Spiel zwischen den beiden Teams, die auf dem dritten Platz landen. Hier spielen die beiden Mannschaften um den Einzug zur U20-WM-Runde. Am 26. Juli finden die beiden Halbfinal-Paarungen statt. Das Finale bestreiten die beiden Gewinner des Halbfinals am 29. Juli 2018 in Seinajoki.

Wo kann ich die U19-EM im TV sehen?

Sport1+ und Sport1 übertragen alle Spiele der U19-EM. Die Halbfinal-Runde und das Finale wird live im Free-TV auf Sport 1 übertragen. Die Gruppenphase läuft auf Sport1+ und das Playoff-Spiel läuft auf Sport1+. Die Highlights können nach den Spielen im Internet auf UEFA.com und UEFA.tv angesehen werden.

U19-EM 2018: Teilnehmer und Gruppen:

Gruppe A

Teams Finnland Norwegen Portugal Italien

Gruppe B

Teams Türkei England Frankreich Ukraine

U19-Europameisterschaft 2019: Der offizielle Spielplan

Vorrunde der U19-EM: Montag, 16. Juli 2018

Norwegen - Portugal - 14.00 Uhr

Finnland - Italien - 19.00 Uhr

Vorrunde: Dienstag, 17. Juli 2018

Türkei - England - 17.30 Uhr

Frankreich - Ukraine - 19.30 Uhr

Vorrunde: Donnerstag, 19. Juli 2018

Finnland - Norwegen - 17.30 Uhr

Portugal - Italien - 19.30 Uhr

Vorrunde der U19-EM: Freitag, 20. Juli 2018

Ukraine - England - 17.30 Uhr

Türkei - Frankreich - 19.30 Uhr

Vorrunde: Sonntag, 22. Juli 2018

Italien - Norwegen - 17.30 Uhr

Portugal - Finnland - 17.30 Uhr

U19-EM - Vorrunde: Montag, 23. Juli 2018

England - Frankreich - 17.30 Uhr

Ukraine - Türkei - 17.30 Uhr

Play-off: Donnerstag, 26. Juli 2018

Spiel der beiden Drittplatzierten - 12.00 Uhr

Halbfinale: Donnerstag, 26. Juli 2018

1.) Gewinner Gruppe B - Zweiter Gruppe A - nicht Bekannt

2.)Gewinner Gruppe A - Zweiter Gruppe B - nicht Bekannt

U19-EM - Finale: Sonntag, 29. Juli 2018

Gewinner Halbfinale 1 - Gewinner Halbfinale 2 - 18.30 Uhr

Finnland: In welchen Stadien finden die Spiele statt?

Zwei Austragungsorte wurden für die U19-EM in Finnland ausgewählt.

Ort Stadion Kapazität Seinäjoki OmaSP Stadion 6.000 Besucher Vaasa Hietalahti Stadion 6.000 Besucher

Norwegen und Portugal eröffnet U19-EM

Die Finnen mussten sich nicht für die Endrunde qualifizieren, als Gastgeberland können sie direkt an der Runde der letzten acht teilnehmen. Allerdings eröffnet nicht der Gastgeber die Europameisterschaft - das erste Spiel bestreiten Norwegen und Portugal um 14 Uhr. Anschließend dürfen die Finnen gegen die Italiener ran.

U19-EM 2018: Talente

Hier ist eine kleine Auswahl einiger Talente, die bei der Europameisterschaft spielen.

Spieler Nationalität Position Verein Michael Cuisance Frankreich Mittelfeld Borussia Mönchengladbach Moise Kean Italien Sturm Juventus Turin Sandro Tonali Italien Mittelfeld Brescia Calcio Abdülkadir Ömür Türkei Mittelfeld Trabzonspor Ben Brereton England Sturm Nottingham Forest Diogo Costa Portugal Torwart FC Porto Enrico Brignola Italien Sturm Benevento Calcio Andrea Pinamonti Italien Sturm Inter Mailand Malang Sarr Frankreich Verteidigung OGC Nizza Rafik Guitane Frankreich Mittelfeld FC Stade Rennes

Mit Michael Cuisance steht auch ein echtes Top-Talent aus der Bundesliga im Aufgebot der Franzosen.

© getty

Deutschland nicht bei der U19-EM dabei

Die Deutsche U19-Mannschaft konnte sich nicht für das Turnier qualifizieren. Die Deutschen scheiterten in der sogenannten "Eliterunde" in der Gruppe mit Norwegen, Schottland und der Niederlande. Nur die Erstplatzierten der sieben Gruppen dürfen an der Europameisterschaft teilnehmen. Die deutsche Auswahl wurde in der ersten Gruppe Zweiter, hinter den punktgleichen Norwegern. Am Ende setzte sich die norwegische Mannschaft allerdings im direkten Vergleich gegen Deutschland als Gruppensieger durch.

U19-EM: Die besten Teams qualifizieren sich für die U20-WM in Polen

Das Turnier in Finnland dient auch als Qualifikatinsturnier. Die vier Halbfinalisten, sowie der Gewinner des Playoff-Spiels der beiden Drittplatzierten nehmen an der Endrunde der U20-Weltmeisterschaft in Polen teil. Die U20-WM findet von 25.Mai bis 16. Juni 2019 statt.