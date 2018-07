Atletico Madrid gegen FC Arsenal live beim ICC im TV und Livestream verfolgen

UEFA Europa League Do 18:30 RB Leipzigs EL-Quali-Match live & exklusiv auf DAZN UEFA Champions League Live Ajax -

Am Donnerstag kommt es im Rahmen des International Champions Cup zur Wiederauflage des Europa-League-Halbfinals zwischen Atletico Madrid und dem FC Arsenal (LIVE auf DAZN). Hier gibt es die wichtigsten Informationen zur Partie und ihrer Übertragung.

In der Europa League entschied Atletico das Duell nach Hin- und Rückspiel mit 2:1 für sich. Damit qualifizierte sich das Team von Diego Simeone für das Finale, in dem man sich schließlich gegen Olympique Marseille die Trophäe sicherte.

Atletico gegen Arsenal: Wann und wo findet das Spiel statt?

Anpfiff der Partie ist am Donnerstag, den 26.07 um 13.35 Uhr (MEZ). Gespielt wird im National Stadium in Singapur, das als Multifunktionsarena unter anderem auch für Leichtathletik-, Cricket- und Rugby-Events dient.

© getty

Atletico - Arsenal: Das Spiel live im TV oder im Livestream

Genau wie viele andere Spiele des International Champions Cups zeigt der Streamingdienst DAZN das Spiel zwischen Altetico und Arsenal live und exklusiv.

Auf DAZN gibt es neben dem ICC auch weitere Testspiele zu sehen. Sobald die Saison startet überträgt das "Netflix des Sports" natürlich auch wieder Spiele aus der Premier League, Serie A, Ligue 1 und La Liga.

International Champions Cup: Atletico und Arsenal starten in das Turnier

Der Sieger des International Champions Cups ist die Mannschaft, die nach drei Spielen am meisten Punkte auf ihrem Konto hat. Dabei treten insgesamt 18 Teams an, die jeweiligen Gegner wurden zufällig ausgelost. Aktuell führt Borussia Dortmund mit zwei Siegen aus zwei Spielen die Tabelle an. Für Atletico und Arsenal ist die Partie am Donnerstag jeweils der erste Auftritt beim ICC.

Atletico Madrid: Das sind die Gegner beim ICC

Datum Anstoß (MESZ) Gegner Ort, Land 26.7. 13.35 Uhr Arsenal Kallang, Singapur 30.7 13.30 Uhr Paris St. Germain Kallang, Singapur 12.8 20 Uhr Inter Mailand Madrid, Spanien

FC Arsenal: Das sind die Gegner beim ICC