FC Arsenal mit Özil gegen PSG heute live beim ICC im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

Nachdem sowohl PSG als auch der FC Arsenal ihren Auftakt beim diesjährigen ICC mit einer Niederlage begingen, brennen die beiden Hochkaräter heute auf ihr erstes Erfolgserlebnis. Beim Duell in Singapur setzen die Gunners auf eine Bundesliga-All-Star-Elf, die Mesut Özil als Kapitän als Kapitän aufs Feld führt (13.35 Uhr im LIVETICKER). Hier erfahrt ihr alles zu der Partie, sowie der Übertragung im TV und Livestream.

Für Neu-Trainer Thomas Tuchel verlief der erste internationale Härtetest mit PSG nicht unbedingt nach Plan. Ausgerechnet gegen den FC Bayern verlor Paris mit 1:3, allerdings war die Mannschaft auch mit zahlreichen Nachwuchs-Spielern angetreten.

Die erste Partie des FC Arsenal gestaltete sich dahingegen deutlich knapper. Den Gunners versagten nach einem 1:1 in der regulären Spielzeit gegen Atletico Madrid schließlich die Nerven im Elfmeterschießen.

Wo und wann findet Arsenal gegen PSG statt?

Die Partie zwischen Arsenal und PSG steigt heute um 13.35 Uhr (MEZ). Austragungsort ist das in Kallang gelegene Nationalstadion Singapur.

Arsenal gegen PSG live im TV und Livestream sehen

Ihr könnt das Aufeinandertreffen zwischen den Gunners und PSG im Livestream auf DAZN verfolgen. Ab 13.35 Uhr berichten für euch Kommentator Stefan Galler und Experte Max Nicu.

Zudem könnt ihr die Partie auch live im TV auf Sport1 sehen. Der Sportsender beginnt seine Übertragung bereits um 13.30 Uhr und bietet zusätzlich auch einen kostenlosen Livestream an.

Arsenal gegen PSG live: Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Portal, das tagtäglich eine Vielzahl von Live-Wettbewerben jeglicher Sportarten bereitstellt. Neben allen Spielen des ICC, zeigt DAZN auch die gesamte Europa League, sowie ausgewählte Spiele der Champions League.

Darüber hinaus kommen auch Fans der NBA, MLB, NFL, NHL, Darts auf ihre Kosten. Hier seht ihr alle Recht im Überblick.

Die Kosten belaufen sich auf 9,99 Euro im Monat, wobei ihr den Dienst die ersten vier Wochen kostenlos testen könnt.

ICC live: Arsenal gegen PSG im Liveticker verfolgen

Darüber hinaus bietet euch SPOX auch einen Liveticker zu der Partie an.

ICC: Mesut Özil vor erstem Arsenal-Spiel nach DFB-Rücktritt

Ex-Nationalspieler Mesut Özil wird heute wohl seinen Einsatz in der neuen Saison für den FC Arsenal bestreiten. Der 29-Jährige verpasste das erste Gunners-Spiel am Donnerstag noch aufgrund von Trainingsrückstand. Für die heutige Partie kündigte Trainer Unai Emery aber an, dass der Deutsche einige Minuten sehen wird.

Thomas Tuchel lobt Neymar vor Arsenal gegen PSG

Auf der Pressekonferenz vor dem ICC-Spiel gegen die Gunners sprach Thomas Tuchel über die anstehende Saison in Frankreich und lobte vor allem Superstar Neymar in höchsten Tönen. "Neymar ist ein großer Spieler. Er weiß mit Siegen und Niederlagen umzugehen. Im Profisport steht man immer vor Aufgaben, an denen man wächst", sagte der Deutsche. "Er wird zurückschlagen, denn er ist ein Gewinnertyp."

Neymar ist genau wie die meisten anderen WM-Fahrer nicht mit der Mannschaft zum ICC geflogen.

Arsenal-Testspiele beim ICC

Datum Anstoß (MESZ) Gegner Ort, Land Stadion Ergebnis 26.7. 13.30 Uhr Atletico Madrid Singapur Nationalstadion 1:1 28.7. 13.30 Uhr Paris Saint-Germain Singapur Nationalstadion 1.8. 21.05 Uhr FC Chelsea Dublin, Irland Aviva Stadium

PSG-Testspiele beim ICC