Testspiel heute live: FC St. Pauli gegen Stoke City im Livestream verfolgen

Matchroom Boxing Sa ab 19:00 Whyte vs. Parker: Der Boxen-Kracher im Livestream J1 League Kobe -

Kashiwa J1 League Tosu -

Iwata CSL Jiangsu -

Shandong Luneng International Champions Cup Arsenal -

PSG Club Friendlies Leicester -

Udinese Club Friendlies FC St. Pauli -

Stoke Club Friendlies Lyon -

VfL Wolfsburg International Champions Cup Benfica -

Juventus International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand International Champions Cup Man United -

Liverpool International Champions Cup FC Bayern München -

Man City International Champions Cup FC Barcelona -

Tottenham CSL Guangzhou Evergrande -

Chongqing Club Friendlies Groningen -

SV Werder Bremen Allsvenskan AIK -

Kalmar Superliga FC Kopenhagen -

Aalborg International Champions Cup PSG -

Atletico Madrid International Champions Cup Man United -

Real Madrid International Champions Cup Tottenham -

AC Mailand International Champions Cup FC Barcelona -

AS Rom CSL Shandong Luneng -

Shanghai Shenhua J1 League Cerezo Osaka -

Kobe Club Friendlies Eintracht Frankfurt -

Empoli UEFA Champions League Sturm Graz -

Ajax Club Friendlies Southampton -

Celta Vigo International Champions Cup Arsenal -

Chelsea International Champions Cup Benfica -

Lyon CSL Beijing Guoan -

Hebei CFFC Copa Sudamericana Sao Paulo -

Colon Santa Fe 1. HNL Rijeka -

Zapresic Club Friendlies West Ham -

Angers Club Friendlies Brighton -

Nantes Championship Reading -

Derby County League One Sunderland -

Charlton Trophée des Champions PSG -

Monaco Club Friendlies Eintracht Frankfurt -

SPAL Championship Ipswich -

Blackburn Club Friendlies Everton -

Valencia Club Friendlies Wolverhampton -

Villarreal Championship Sheffield Utd -

Swansea Club Friendlies Liverpool -

Neapel Club Friendlies Arsenal -

Lazio International Champions Cup Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Real Madrid -

Juventus International Champions Cup AC Mailand -

FC Barcelona J1 League FC Tokyo -

Kobe Allsvenskan Hammarby -

Trelleborg Championship Leeds -

Stoke Superliga Bröndby -

Nordsjälland Super Cup Galatasaray -

Akhisarspor Championship Hull -

Aston Villa Club Friendlies Liverpool -

FC Turin Championship Nottingham -

West Bromwich International Champions Cup Chelsea -

Lyon Copa Sudamericana Penarol -

Paranaense International Champions Cup Real Madrid -

AS Rom Copa Libertadores Estudiantes -

Gremio Copa Libertadores Colo Colo -

Corinthians

Zum letzten Härtetest vor dem Saisonstart der zweiten Bundesliga am kommenden Wochenenden, empfängt der FC St. Pauli heute den englischen Erstligisten Stoke City (ab 15.30 Uhr live bei DAZN). Hier erfahrt ihr alles zur Partie und der Übertragung im Livestream.

Die bisherige Ligavorbereitung lief für Pauli nicht unbedingt befriedigend. Zwar gewannen die Norddeutschen sechs ihrer neun Testspiele, jedoch spielten sie vor allem gegen Underdogs. Gegen den KSC und Bröndby gab es zwei herbe Klatschen (1:4 und 0:3), die die Stimmung in der Hansestadt etwas trübten.

Testspiel live: Wann findet St. Pauli gegen Stoke City statt?

Die Partie steigt heute Nachmittag um 15.30 Uhr. Austragungsort ist das altehrwürdige Millerntor-Stadion, die Heimstätte der Kiezkicker.

St. Pauli gegen Stoke City im Livestream sehen

Das Spiel von St. Pauli gegen Stoke City wird in Deutschland exklusiv vom Streaminganbieter DAZN übertragen.

Der Dienst kostet monatlich 9,99 Euro, wobei der erste Monat kostenlos ist. Neben dem Spiel von St. Pauli zeigt das "Netflix des Sports" noch zahlreiche weitere Testspiele der Sommervorbereitung. Darüber hinaus überträgt DAZN die Spiel der Premier League, der Serie A und der Primera Division ebenso wie einzelne Spiel der Champions League und die gesamte Europa League.

FC St. Pauli: Kauczinski fordert "beherzte Leistung"

Für den FC St. Pauli wird der Test gegen Stoke die Generalprobe vor dem Start der 2. Bundesliga. "Wir sind in der letzten Phase der Vorbereitung und werden morgen unterschiedlich wechseln. Der Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft tobt, die Jungs haben alle gut trainiert. Das gibt uns die Möglichkeit, verschiedene Systeme zu spielen", erklärte Trainer Markus Kauczinski.

Zudem wolle man den Anhängern des Vereins noch etwas bieten: "Wir wollen eine beherzte Leistung zeigen und freuen uns darauf, uns unseren Fans zu präsentieren. Das wird morgen ein schöner Tag für alle."

FC St. Pauli: Die Testspiele vor der Saison 2018/2019

Datum Gegner Ergebnis 28. Juni AWesA Allstars 10:1 1. Juli Eutin 08 4:0 7. Juli SC Weiche Flensburg 08 6:1 8. Juli Bröndby IF 0:3 11. Juli FC Pinzgau 8:0 14. Juli FC Liefering 3:0 17. Juli Karlsruher SC 1:4 28. Juli Stoke City FC

Stoke City: Testspielergebnisse nicht so wichtig

Nach einem 0:0 im letzten Test gegen die Wolverhampton Wanderers erhofft sich Trainer Gary Rowett nun einen Leistungssteigerung gegen St. Pauli: "Es wird interessant zu sehen sein, ob unser Team nun einen Schritt weiter ist als beim Spiel gegen die Wolves."

Zu viel Gewicht wolle er dem Ergebnis gegen St. Pauli aber nicht beimessen: "Ich hatte schon Vorbereitungen, in denen wir kein Spiel gewonnen haben und wir sind brillant in die Saison gestartet. Und ich hatte schon Vorbereitungen in denen es so lief, dass man dachte wir marschieren durch die Liga und dann haben wir sechs Spiele lang nicht gewonnen."