Liverpools Mohamed Salah steht im endgültigen ägyptischen WM-Kader

Mohamed Salah steht nach seiner im Champions-League-Finale gegen Real Madrid (1:3) erlittenen Schulterverletzung erwartungsgemäß im endgültigen WM-Kader der ägyptischen Nationalmannschaft. Zunächst trainiert er jedoch nicht mit dem Team.

In einem Zweikampf mit Sergio Ramos in der 31. Spielminute des CL-Finals in Kiew hatte sich der Stürmer vom FC Liverpool schwer an der linken Schulter verletzt. Zunächst war nicht klar, ob der Premier-League-Spieler des Jahres rechtzeitig bis zur WM in Russland fit wird.

Bereits in der letzten Woche hatte sich der ägyptische Verband vielversprechend bezüglich einer WM-Teilnahme des Superstars geäußert, nun hat Natoinaltrainer Hector Cupa mit der Nominierung Salahs Fakten geschaffen.

Ob Salah im ersten Gruppenspiel gegen Uruguay (15. Juni) spielen kann, bleibt weiterhin offen.

Der Stürmer soll am 9. Juni zum Team stoßen und bis dahin individuell an der verletzten Schulter arbeiten.

Am Mittwoch (6. Juni) bestreiten die Ägypter ihren letzten Test vor der Abreise nach Russland. Gegner ist Belgien.

