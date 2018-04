ICC 2018 mit dem BVB und Bayern München: Vereine, Termine und Übertragung

Fed Cup Women National Team Sa 21.04. Halbfinale! Kerber, Görges und Co. gegen Tschechien Cup Live Galatasaray -

Im Sommer findet bereits die sechste Auflage des International Champions Cup (ICC) statt. 18 Mannschaften der europäischen Spitzenklasse duellieren in diesem Testspielwettbewerb in berühmten Stadien Europas, der USA und Asiens. Mit Borussia Dortmund und Bayern München sind auch zwei deutsche Teams dabei. SPOX gibt euch alle Infos zu Terminen, Vereinen und Übertragungen.

Während des FC Bayern schon Erfahrungen mit Reisen in die USA gemacht hat, stehen für den BVB die ersten Auftritte in den Vereinigten Staaten an. Letztes Jahr nahmen die Schwarz-Gelben schon am Turnier Teil, waren aber in Asien im Einsatz.

Spiele des International Champions Cup im Livestream und TV

DAZN zeigte bereits im vergangenen Jahr einige der Partien im Livestream. Welche Spiele in diesem Sommer übertragen werden, steht noch nicht fest.

Genauso verhält es sich bei Spielen, die Sport1 im Free-TV zeigen wird.

Was ist DAZN?

DAZN ist eine Plattform, auf der ein breites Angebot an Sportevents im Livestream verfolgt werden können. Neben Spitzenfußball hat DAZN beispielsweise US-Sport, Darts, Tennis oder Boxen im Programm.

Das DAZN-Abo kostet 9,99 Euro im Monat. Die ersten vier Wochen gibt es auf Probe umsonst.

ICC 2018: Die Spielpläne aller Teams

Jedes Team bestreitet drei Testspiele an verschiedenen Orten. Alle Anstoßzeiten stehen allerdings noch nicht fest.

Borussia Dortmund

Datum Anstoß (MESZ) Gegner Ort, Land Stadion 21.7. 3 Uhr Manchester City Chicago, USA Soldier Field 22.7. 22 Uhr FC Liverpool Charlotte, USA Bank of America Stadium 26.7. 2 Uhr Benfica Lissabon Pittsburgh, USA Heinz Field

Bayern München

Datum Anstoß (MESZ) Gegner Ort, Land Stadion tbd tbd Paris Saint-Germain Klagenfurt, Österreich Wörthersee Stadion 26.7. 1 Uhr Juventus Turin Philadelphia, USA Lincoln Financial Field 29.7. 1 Uhr Manchester City Miami, USA Hard Rock Stadium

FC Liverpool

Datum Anstoß (MESZ) Gegner Ort, Land Stadion 22.7. 22 Uhr Borussia Dortmund Charlotte, USA Bank of America Stadium 26.7. 2 Uhr Manchester City New Jersey, USA MetLife Stadium 28.7. 23 Uhr Manchester United Ann Arbor, USA Michigan Stadium

Manchester City

Datum Anstoß (MESZ) Gegner Ort, Land Stadion 21.7. 3 Uhr Borussia Dortmund Chicago, USA Soldier Field 26.7. 2 Uhr FC Liverpool New Jersey, USA MetLife Stadium 29.7. 1 Uhr Bayern München Miami, USA Hard Rock Stadium

Manchester United

Datum Anstoß (MESZ) Gegner Ort, Land Stadion 26.7. 5 Uhr AC Milan Pasadena, USA Rose Bowl 28.7. 23 Uhr FC Liverpool Ann Arbor, USA Michigan Stadium 1.8. 2 Uhr Real Madrid Miami, USA Hard Rock Stadium

FC Arsenal

Datum Anstoß (MESZ) Gegner Ort, Land Stadion 26.7. 13.30 Uhr Atletico Madrid Singapur Nationalstadion 28.7. 13.30 Uhr Paris Saint-Germain Singapur Nationalstadion 4.8. 20 Uhr FC Chelsea Stockholm, Schweden Friends Arena

FC Chelsea

Datum Anstoß (MESZ) Gegner Ort, Land Stadion 28.7. 17 Uhr FC Sevilla Warschau, Polen PGE Narodowy 1.8. 19 Uhr Inter Mailand Göteborg, Schweden Ullevi Stadion 4.8. 20 Uhr FC Arsenal Stockholm, Schweden Friends Arena

Tottenham Hotspur

Datum Anstoß (MESZ) Gegner Ort, Land Stadion 26.7. 4 Uhr AS Rom San Diego, USA SDCCU Stadium 29.7. 5 Uhr FC Barcelona Pasadena (LA), USA Rose Bowl 1.8. 2.30 Uhr AC Milan Minneapolis, USA U.S. Bank Stadium

Real Madrid

Datum Anstoß (MESZ) Gegner Ort, Land Stadion 1.8. 2 Uhr Manchester United Miami, USA Hard Rock Stadium 5.8. 0 Uhr Juventus Turin Landover (D.C.), USA FedEx Field 8.8. 2 Uhr AS Rom New Jersey, USA MetLife Stadium

FC Barcelona

Datum Anstoß (MESZ) Gegner Ort, Land Stadion 29.7. 5 Uhr Tottenham Hotspur Pasadena (LA), USA Rose Bowl 1.8. 4 Uhr AS Rom Arlington (Dallas), USA AT&T Stadium 5.8. 2 Uhr AC Milan Santa Clara (SF), USA Levi's Stadium

Atletico Madrid

Datum Anstoß (MESZ) Gegner Ort, Land Stadion 26.7. 13.30 Uhr FC Arsenal Singapur Nationalstadion 30.7. 13.30 Uhr Paris Saint-Germain Singapur Nationalstadion 12.8. 20 Uhr Inter Mailand Madrid, Spanien Wanda Metropolitano

FC Sevilla

Datum Anstoß (MESZ) Gegner Ort, Land Stadion 20.7. 20 Uhr Benfica Lissabon Zürich, Schweiz Letzigrund 28.7. 17 Uhr FC Chelsea Warschau, Polen PGE Narodowy 7.8. 19 Uhr Inter Mailand Lecce, Italien Stadio Via del Mare

Juventus Turin

Datum Anstoß (MESZ) Gegner Ort, Land Stadion 26.7. 1 Uhr Bayern München Philadelphia, USA Lincoln Financial Field 28.7. 19 Uhr Benfica Lissabon New Jersey, USA Red Bull Arena 5.8. 0 Uhr Real Madrid Landover (D.C.), USA FedEx Field

AC Milan

Datum Anstoß (MESZ) Gegner Ort, Land Stadion 26.7. 5 Uhr Manchester United Pasadena (LA), USA Rose Bowl 1.8. 2.30 Uhr Tottenham Hotspur Minneapolis, USA U.S. Bank Stadium 5.8. 2 Uhr FC Barcelona Santa Clara (SF), USA Levi's Stadium

Inter Mailand

Datum Anstoß (MESZ) Gegner Ort, Land Stadion 1.8. 19 Uhr FC Chelsea Göteborg, Schweden Ullevi Stadion 7.8. 19 Uhr FC Sevilla Lecce, Italien Stadio Via del Mare 12.8. 20 Uhr Atletico Madrid Madrid, Spanien Wanda Metropolitano

AS Rom

Datum Anstoß (MESZ) Gegner Ort, Land Stadion 26.7. 4 Uhr Tottenham Hotspur San Diego, USA SDCCU Stadium 1.8. 4 Uhr FC Barcelona Arlington (Dallas), USA AT&T Stadium 8.8. 2 Uhr Real Madrid New Jersey, USA MetLife Stadium

Paris Saint-Germain

Datum Anstoß (MESZ) Gegner Ort, Land Stadion tbd tbd Paris Saint-Germain Klagenfurt, Österreich Wörthersee Stadion 28.7. 13.30 Uhr FC Arsenal Singapur Nationalstadion 30.7. 13.30 Uhr Atletico Madrid Singapur Nationalstadion

Benfica Lissabon