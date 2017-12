FIFA Klub-WM: Real Madrid trifft im Halbfinale auf Al-Jazira

PDC World Championship Do 14.12. Wahnsinn im Ally Pally:

Die Darts-WM auf DAZN Bundesliga Di Jetzt M05 - BVB: Die Highlights des Stöger-Debüts Super Liga Partizan -

Roter Stern FIFA Club World Cup Al Jazira -

Real Madrid Eredivisie Groningen -

PSV Coupe de la Ligue Rennes -

Marseille Coppa Italia AC Mailand -

Hellas Verona Eredivisie Feyenoord -

Heerenveen Premiership Hibernian -

Rangers Premier League West Ham -

Arsenal Coupe de la Ligue Straßburg -

PSG Premier League Liverpool -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Newcastle -

Everton (DELAYED) Premier League Southampton -

Leicester (DELAYED) Premier League Man United -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Man City (DELAYED) Premier League Tottenham -

Brighton (DELAYED) Copa Sudamericana Flamengo -

Independiente Indian Super League Pune -

Bengaluru Coppa Italia Lazio -

Cittadella A-League FC Sydney -

Melbourne City Indian Super League Kerala -

NorthEast Utd Ligue 1 St. Etienne -

Monaco Championship Sheffield Wed -

Wolverhampton Primera División Sevilla -

Levante Premier League Leicester -

Crystal Palace Premiership Aberdeen -

Hibernian Serie A Inter Mailand -

Udinese Premier League Arsenal -

Newcastle Championship Sunderland -

Fulham Primera División Bilbao -

Real Sociedad Ligue 1 Rennes -

PSG Serie A FC Turin -

Neapel Premier League Man City -

Tottenham Primera División Eibar -

Valencia Championship Cardiff -

Hull Ligue 1 Caen -

Guingamp Ligue 1 Dijon -

Lille Ligue 1 Montpellier -

Metz Ligue 1 Straßburg -

Toulouse Ligue 1 Troyes -

Amiens Premier League Chelsea -

Southampton (Delayed) Primera División Atletico Madrid -

Alaves Serie A AS Rom -

Cagliari Premier League Stoke -

West Ham (Delayed) Premier League Brighton -

Burnley (DELAYED) Premier League Watford -

Huddersfield (DELAYED) Primera División Girona -

Getafe Eredivisie Sparta -

Feyenoord Serie A Hellas Verona -

AC Mailand Eredivisie Alkmaar -

Ajax First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 Nantes -

Angers Serie A Bologna -

Juventus Serie A Crotone -

Chievo Verona Serie A Florenz -

Genua Serie A Sampdoria -

Sassuolo Premier League West Bromwich -

Man United Primera División Celta Vigo -

Villarreal Ligue 1 Nizza -

Bordeaux Premier League Bournemouth -

Liverpool Serie A Benevento -

SPAL Primera División Las Palmas -

Espanyol Primeira Liga Sporting -

Portimonense Primera División Barcelona -

La Coruna Serie A Atalanta -

Lazio Ligue 1 Lyon -

Marseille Premier League Everton -

Swansea Primera División Malaga -

Real Betis Primeira Liga Porto -

Maritimo League Cup Arsenal -

West Ham League Cup Leicester -

Man City Coppa Italia Neapel -

Udinese Primera División Levante -

Leganes Coppa Italia AS Rom -

FC Turin Primera División Getafe -

Las Palmas First Division A Mechelen -

Brügge Coppa Italia Juventus -

Genua League Cup Chelsea -

Bournemouth Ligue 1 Amiens -

Nantes Ligue 1 Angers -

Dijon Ligue 1 Bordeaux -

Montpellier Ligue 1 Guingamp -

St. Etienne Ligue 1 Lille -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Troyes Ligue 1 Metz -

Straßburg Ligue 1 Monaco -

Rennes Ligue 1 PSG -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Lyon League Cup Bristol City -

Man United Primera División Real Sociedad -

Sevilla Indian Super League Bengaluru -

Jamshedpur Primera División Eibar -

Girona Primera División Alaves -

Malaga Indian Super League Chennai -

Kerala Serie A Chievo Verona -

Bologna Primera División Real Betis -

Bilbao Premier League Arsenal -

Liverpool Serie A Cagliari -

Florenz Primera División Espanyol -

Atletico Madrid A-League Melbourne City -

Melbourne Victory Serie A Lazio -

Crotone Primera División Real Madrid -

Barcelona Premier League Everton -

Chelsea Premiership Kilmarnock -

Rangers Serie A Genua -

Benevento Serie A Neapel -

Sampdoria Serie A Sassuolo -

Inter Mailand Serie A SPAL -

FC Turin Serie A Udinese -

Hellas Verona Premier League Man City -

Bournemouth Championship Sheffield Wed -

Middlesbrough Primera División Valencia -

Villarreal Serie A AC Mailand -

Atalanta Premier League Burnley -

Tottenham Primera División La Coruna -

Celta Vigo Championship Aston Villa -

Sheffield Utd Eredivisie PSV -

Vitesse Premier League Leicester -

Man United Serie A Juventus -

AS Rom Premier League Brighton -

Watford (DELAYED) Premier League West Ham -

Newcastle (DELAYED) Premier League Swansea -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League Stoke -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Southampton -

Huddersfield (DELAYED) Eredivisie Ajax -

Willem II Premier League Tottenham -

Southampton Premier League Boxing Day -

Die Konferenz Championship Birmingham -

Norwich Championship Burton Albion -

Leeds Premier League Liverpool -

Swansea Premier League Man United -

Burnley (DELAYED) First Division A Anderlecht -

Gent Championship Brentford -

Aston Villa Premier League West Bromwich -

Everton (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Stoke (DELAYED) Premier League Watford -

Leicester (DELAYED) Premier League Chelsea -

Brighton (DELAYED) Premier League Bournemouth -

West Ham (DELAYED)

Im Halbfinale der FIFA Klub-WM, trifft das Überraschungsteam Al-Jazira aus Abu Dhabi auf den Champions League Sieger Real Madrid. Real steigt erst im Halbfinale in das Geschehen ein, während Al-Jazira sich mit bereits zwei Siegen das Ticket gegen die Madrilenen sicherte. Das zweite Halbfinale wird zwischen dem Südamerikameister Gremio Porto Alegre und CF Pachuca bestritten.

Das Team aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem Gastgeberland der Klub-WM, bezwang am Samstag überraschend die Urawa Red Diamonds aus Japan mit 1:0 (0:0). Das Siegtor markierte Ali Mabkhout für den Gastgeber in der 52. Minute. Zuvor gewann das Team ebenfalls mit 1:0 in der ersten Runde gegen Auckland City FC.

Die Königlichen hingegen, steigen erst mit dem Spiel im Halbfinale in das Turnier ein und gelten als klarer Favorit. Real hat die Chance, als erstes Team der Geschichte, die Klub-WM zwei Mal in Folge zu gewinnen.

Wann und wo findet Al-Jazira gegen Real Madrid statt?

Partie Al-Jazira - Real Madrid Datum Mittwoch, 13. Dezember 2017 Uhrzeit 18 Uhr Ort Zayed Sports City Stadion, Abu Dhabi

Wo kann ich Al-Jazira - Real Madrid im Livestream sehen?

Im frei empfangbaren Fernsehen wird die FIFA Klub-WM nicht übertragen, allerdings hat sich der Streaming-Dienst DAZN die Live-Rechte an den Spielen der Klubweltmeisterschaft gesichert.

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in D/AT/CH Keine Übertragung DAZN

Außerdem könnt ihr die Partie bei SPOX im LIVETICKER mitverfolgen.

Was ist DAZN?

DAZN ist das "Netflix des Sports". Neben der FIFA Klub-WM, bietet das Streaming Portal auch die Partien aus der Premier League, Ligue 1, Serie A und Primera Division im Livestream an. Außerdem stehen ausgewählte Partien aus den US-Ligen, der NBA, NHL, NFL und MLB im Programm.

Darüber hinaus wird auch Tennis, Darts und vieles mehr live übertragen. Nach einem kostenlosen Probemonat kostet das Angebot monatlich lediglich 9,99 Euro.

Was ist die FIFA Klub-WM?

Bei der offiziellen Weltmeisterschaft für Fußball-Vereinsmannschaften treten die Sieger der sechs kontinentalen Meisterwettbewerbe im Vereinsfußball gegeneinander an. Neben den Gewinnern der UEFA Champions League, der Copa Libertadoren, der CAF Champions League, der AFC Champions League, der CONCACAF Champions League und der OFC Champions League nimmt auch ein Team aus dem Gastgeberland teil.

Wer nimmt an der FIFA Klub-WM 2017 teil?

Mannschaft Kontinentalverband Real Madrid UEFA (Europa) CF Pachuca CONCACAF (Nord- und Zentralamerika) Auckland City FC OFC (Ozeanien) al-Jazira Club AFC (Meister der VAE) Urawa Red Diamonds AFC (Asien) Wydad Casablanca CAF (Afrika) Gremio Porto Alegre CONMEBOL (Südamerika)

Ronaldo will Messi übertrumpfen

Ein zusätzlicher Ansporn für den fünfmaligen Ballon d'Or Gewinner ist, dass er und sein Langzeit-Rivale Lionel Messi, mit fünf Treffern bei der Klub-WM gleichauf sind. Damit sind die beiden, zusammen mit Luis Suarez, Rekordtorschützen. Ein einziger Treffer im Halbfinale oder im Endspiel würde für den Portugiesen also reichen die alleinige Bestmarke in diesem Bewerb aufzustellen.

Sperre droht ausgerechnet für "El Classico"

Im Falle eines Platzverweises im Finale der Klub-WM für einen Spieler von Madrid, würde dieser für das nächste Punktspiel der Königlichen gesperrt werden. Doch das nächste Spiel für den Champions League-Sieger, ist ausgerechnet der Classico gegen den Erzrivalen FC Barcelona am 23. Dezember.

Real hätte somit ohnehin lediglich genau eine Woche Vorbereitung auf das wichtigste Spiel der Hinrunde in der Primera Division. Eine Sperre eines wichtigen Spielers würde die Aufgabe für das Team von Zinedine Zidane nicht einfacher machen.