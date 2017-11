Die Klub-WM live verfolgen

Premier League Sa 18:30 Liverpool - Chelsea - Der Kampf um die CL-Plätze Copa Sudamericana Flamengo -

Junior Indian Super League Kerala -

Jamshedpur Ligue 1 St. Etienne -

Straßburg Premiership Dundee -

Rangers Premier League West Ham -

Leicester Primera División Celta Vigo -

Leganes A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Alaves -

Eibar Championship Barnsley -

Leeds Serie A Bologna -

Sampdoria Championship Norwich -

Preston Primera División Real Madrid -

Malaga Ligue 1 Rennes -

Nantes Serie A Chievo Verona -

SPAL Serie A Sassuolo -

Hellas Verona Premier League Liverpool -

Chelsea Primera División Real Betis -

Girona Championship Sheff Utd -

Birmingham Ligue 1 Caen -

Bordeaux Ligue 1 Dijon -

Toulouse Ligue 1 Metz -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Lille Ligue 1 Troyes -

Angers Premier League Tottenham -

West Bromwich (DELAYED) Primera División Levante -

Atletico Madrid Premier League Swansea -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Stoke (DELAYED) Premier League Man United -

Brighton (DELAYED) Premier League Newcastle -

Watford (DELAYED) J1 League Cerezo Osaka -

Kobe J1 League Kashima -

Kashiwa Primera División La Coruna -

Bilbao Eredivisie Excelsior -

PSV Premier League Southampton -

Everton Super Liga Cukaricki -

Roter Stern Ligue 1 Nizza -

Lyon Serie A Genua -

AS Rom Serie A AC Mailand -

FC Turin Serie A Udinese -

Neapel Primera División Real Sociedad -

Las Palmas Ligue 1 Marseille -

Guingamp Premier League Huddersfield -

Man City Serie A Lazio -

Florenz Primera División Villarreal -

Sevilla Premier League Burnley -

Arsenal (DELAYED) First Division A Brügge -

Zulte-Waregem Primera División Valencia -

Barcelona Serie A Juventus -

Crotone Ligue 1 Monaco -

PSG Primeira Liga Benfica -

Setubal Superliga River Plate -

Newell's Old Boys Premier League Spartak -

Zenit Serie A Atalanta -

Benevento Championship QPR -

Brentford Primera División Espanyol -

Getafe Ligue 1 Amiens -

Dijon Ligue 1 Straßburg -

Caen Coppa Italia Sampdoria -

Pescara Ligue 1 Bordeaux -

St. Etienne Premier League Watford -

Man United Copa del Rey Real Madrid -

Fuenlabrada Premier League Brighton -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Newcastle (DELAYED) Premier League Leicester -

Tottenham (DELAYED) Copa Sudamericana Independiente -

Libertad Coppa Italia Chievo Verona -

Hellas Verona Ligue 1 Angers -

Rennes Ligue 1 Guingamp -

Montpellier Ligue 1 Lyon -

Lille Ligue 1 Metz -

Marseille Ligue 1 Nantes -

Monaco Ligue 1 Toulouse -

Nizza Copa del Rey Barcelona -

Murcia Premiership Rangers -

Aberdeen Cup Anderlecht -

Lüttich Ligue 1 PSG -

Troyes Premier League Stoke -

Liverpool Copa del Rey Atletico Madrid -

Elche Premier League Bournemouth -

Burnley (DELAYED) Premier League Arsenal -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Man City -

Southampton (DELAYED) Premier League Everton -

West Ham (DELAYED) Premier League Chelsea -

Swansea (DELAYED) Copa Libertadores Lanus -

Gremio Indian Super League Goa -

Bengaluru Copa del Rey Villarreal -

Ponferradina Cup Zulte-Waregem -

Brügge Coppa Italia Genua -

Crotone Copa Sudamericana Junior -

Flamengo Indian Super League Jamshedpur -

Kalkutta Serie A AS Rom -

SPAL Primeira Liga Sporting -

Belenenses Ligue 1 Dijon -

Bordeaux Serie A Neapel -

Juventus Championship Leeds -

Aston Villa Primera División Malaga -

Levante Primeira Liga Porto -

Benfica J1 League Iwata -

Kashima J1 League Kobe -

Shimizu A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Barcelona -

Celta Vigo Premier League Chelsea -

Newcastle Premier League Lok Moskau -

Kasan Premier League Brighton -

Liverpool Championship Millwall -

Sheffield Utd Primera División Atletico Madrid -

Real Sociedad Ligue 1 Straßburg -

PSG Premier League Arsenal -

Man United Primera División Sevilla -

La Coruna Championship Bristol City -

Middlesbrough Ligue 1 Lille -

Toulouse Ligue 1 Monaco -

Angers Ligue 1 Nizza -

Metz Ligue 1 Rennes -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Guingamp Premier League Watford -

Tottenham (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

Vitesse Primera División Bilbao -

Real Madrid Serie A FC Turin -

Atalanta Premier League Leicester -

Burnley (Delayed) Premier League Everton -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Stoke -

Swansea (Delayed) Premier League West Brom -

Crystal Palace (DELAYED) Primera División Leganes -

Villarreal Serie A Benevento -

AC Mailand Premiership Aberdeen -

Rangers Eredivisie PSV -

Sparta Premier League Bournemouth -

Southampton Ligue 1 St. Etienne -

Nantes Serie A Bologna -

Cagliari Serie A Florenz -

Sassuolo Serie A Inter Mailand -

Chievo Verona Primera División Getafe -

Valencia Ligue 1 Caen -

Lyon Premier League Man City -

West Ham 1. HNL Dinamo Zagreb -

Inter Zapresic Primera División Eibar -

Espanyol First Division A Zulte-Waregem -

Gent Primera División Las Palmas -

Real Betis Serie A Sampdoria -

Lazio Ligue 1 Montpellier -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Arsenal Serie A Crotone -

Udinese Championship Birmingham -

Wolverhampton Primera División Girona -

Alaves Serie A Hellas Verona -

Genua FIFA Club World Cup Al Jazira -

Auckland City

Am 6. Dezember beginnt die Klub-WM 2017 in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Titelverteidiger Real Madrid ist auch in diesem Jahr wieder dabei. SPOX erklärt euch, wie der Wettbewerb aufgebaut ist und wo ihr die Spiele sehen könnt.

Nachdem die Königlichen in diesem Jahr als erstes Team die Champions League verteidigen konnten, haben sie nun die Chance, als erster Verein auch die Klub-WM zu verteidigen.

Wo kann ich die Klub-WM live sehen?

DAZN überträgt alle Spiele der Klub-WM live. Den Anfang macht das Eröffnungsspiel am 6. Dezember zwischen Gastgeber Al Jazira und Auckland City.

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst mit einem breiten Angebot an europäischem Spitzenfußball, US-Sport, Boxen, Darts und noch vielen weiteren Sportarten.

Nach dem kostenlosen Probemonat kostet das DAZN-Abo 9,99 Euro im Monat und ist jederzeit zum Monatsende kündbar.

Was ist die Klub-WM?

Die Klub-WM ist die einzige, offiziell von der FIFA durchgeführte Weltmeisterschaft auf Vereinsebene. Es treten die Sieger der kontinentalen Meisterwettbewerbe an (Beispiel: Champions-League-Gewinner in Europa).

Insgesamt nehmen sieben Mannschaften teil: Die sechs Meister der Vereinswettbewerbe und der Meister der Vereinigten Arabischen Emirate, der vorher ein Ausscheidungsspiel gegen den Sieger der OFC Champions League bestreiten muss. Sollte ein VAE-Klub schon die AFC Champions League gewinnen, ist stattdessen der Verlierer des Finals qualifiziert.

Die Teams

AFC: noch offen (25.11.)

CAF: Wydad Casablanca (Marokko)

CONCACAF: CF Pachuca (Mexiko)

CONMEBOL: noch offen (29.11.)

OFC: Auckland City FC (Neuseeland)

UEFA: Real Madrid CF (Spanien)

Gastgeber: Al Jazira (VAE/Ligameister)

Der Spielplan

Datum Uhrzeit Spiel Nr. Begegnung Spielort Runde Mi, 6. Dezember 21 Uhr 1 Al Jazira - Auckland City FC Al Ain 1 Sa, 9. Dezember 17 Uhr 2 CF Pachuca - Wydad Casablanca Abu Dhabi 2 20:30 Uhr 3 Sieger Spiel 1 - AFC Abu Dhabi 2 Di, 12. Dezember 18 Uhr 4 Verlierer Spiel 2 - Verlierer Spiel 3 Al Ain Spiel um Platz 5 21 Uhr 5 CONMEBOL - Sieger Spiel 2 Al Ain Halbfinale 1 Mi, 13. Dezember 21 Uhr 6 Sieger Spiel 3 - Real Madrid Abu Dhabi Halbfinale 2 Sa, 16. Dezember 18 Uhr 7 Verlierer HF 1 - Verlierer HF 2 Abu Dhabi Spiel um Platz 3 21 Uhr 8 Sieger HF 1 - Sieger HF 2 Abu Dhabi Finale

Die Stadien