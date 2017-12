Paul Pogba: Hatte vor United-Wechsel ein Real-Angebot

Premier League Huddersfield -

Paul Pogba hatte vor seinem Wechsel zu Manchester United ein Angebot von Real Madrid. Das bekannte der Mittelfeldspieler im Podcast Beyond the Pitch: "Um ehrlich zu sein, Real Madrid kam zu mir und ich habe mir überlegt, dorthin zu gehen. Und ich habe auch überlegt, zu Manchester United zu gehen."

Der Franzose wechselte schließlich im Sommer 2016 für 105 Millionen Euro von Juventus Turin zu den Red Devils. Das hat einen ganz bestimmten Grund: "Aber ich habe es immer in meinem Herzen gefühlt. Mein Herz hat mir gesagt, dass ich zurückkommen soll. Ich weiß nicht warum, ich wusste nicht was, passieren wird."

Der 24-Jährige spielte bereits zwischen 2009 und 2012 beim englischen Rekordmeister, kam allerdings nur auf sieben Spiele. Den Wechsel zurück auf die Insel bereut er nicht: "Ich habe es gemacht und ich bereue es nicht. Ich bereue meine Entscheidungen nie."

Zunächst war Pogba bei seinem alten Klub nicht wirklich in Fahrt gekommen. In der aktuellen Saison kommt er, auch wegen Neuzugang Nemanja Matic, viel besser in Tritt, hat in acht Spielen schon drei Tore und vier Vorlagen beigesteuert.