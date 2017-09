Ronaldo, Messi oder Neymar?

Bundesliga Fr 23:00 Bayern-Wolfsburg: Die Highlights vom Freitag Scottish Premiership Sa 13:00 Rangers-Celtic: Das Old Firm in Glasgow steht an! Ligue 1 Nizza -

Angers Ligue 1 Lille -

Monaco Primeira Liga Porto -

Portimonense J1 League Kashima -

Gamba Osaka J1 League Kobe -

Kawasaki Primera División Atletico Madrid -

Sevilla Premiership Rangers -

Celtic Premier League West Ham -

Tottenham CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Serie A AS Rom -

Udinese Premier League Man City -

Crystal Palace Championship Derby County -

Birmingham Primera División Alaves -

Real Madrid Ligue 1 Montpellier -

PSG Serie A SPAL -

Neapel Premier League Leicester -

Liverpool Primera División Malaga -

Bilbao Championship Aston Villa -

Nottingham Ligue 1 Bordeaux -

Guingamp Ligue 1 Caen -

Amiens Ligue 1 Lyon -

Dijon Ligue 1 Metz -

Troyes Premier League Stoke -

Chelsea (Delayed) Primera División Girona -

Barcelona Serie A Juventus -

FC Turin Primeira Liga Benfica -

Pacos Ferreira Premier League Everton -

Bournemouth (Delayed) Premier League Swansea -

Watford (Delayed) Premier League Burnley -

Huddersfield (Delayed) Premier League Southampton -

Man United (Delayed) Serie A Flamengo -

Avai Primera División Espanyol -

La Coruna Eredivisie Utrecht -

PSV Serie A Sampdoria -

AC Mailand Premiership Motherwell -

Aberdeen Championship Sheffield Wed -

Sheffield Utd Eredivisie Ajax -

Vitesse Ligue 1 St. Etienne -

Rennes Serie A Cagliari -

Chievo Verona Serie A Crotone -

Benevento Serie A Hellas Verona -

Lazio Serie A Inter Mailand -

Genua Premier League Rostow -

Lok Moskau Primera División Getafe -

Villarreal Ligue 1 Straßburg -

Nantes Premier League Brighton -

Newcastle First Division A Charleroi -

Brügge Serie A Sassuolo -

Bologna Primera División Las Palmas -

Leganes Primera División Eibar -

Celta Vigo 1. HNL Hajduk Split -

Lokomotiva Zagreb Super Liga Rad -

Partizan Primera División Real Sociedad -

Valencia Serie A Florenz -

Atalanta Ligue 1 Marseille -

Toulouse Ligue 2 Clermont -

Lens Premier League Arsenal -

West Brom Primera División Real Betis -

Levante Copa do Brasil Cruzeiro -

Flamengo Ligue 1 Monaco -

Montpellier Premiership Hamilton -

Rangers Championship QPR -

Fulham Primera División Celta Vigo -

Girona J1 League Niigata -

Kobe J1 League Kawasaki -

Cerezo Cosaka Primera División Deportivo -

Getafe Premier League Huddersfield -

Tottenham Premier League Man Utd -

Crystal Palace Championship Ipswich -

Bristol City Primera División Sevilla -

Malaga Ligue 1 PSG -

Bordeaux Serie A Udinese -

Sampdoria Premier League Chelsea -

Man City Primera División Levante -

Alaves Championship Reading -

Norwich Ligue 1 Amiens -

Lille Ligue 1 Dijon -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Toulouse Ligue 1 Nantes -

Metz Ligue 1 Rennes -

Caen Premier League Stoke -

Southampton (Delayed) Primera División Leganes -

Atletico Madrid Serie A Genua -

Bologna Premier League Bournemouth -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Swansea (DELAYED) Premier League West Brom -

Watford (DELAYED) Serie A Palmeiras -

Santos Serie A Neapel -

Cagliari Premier League Arsenal -

Brighton Championship Sheffield Wed -

Leeds Ligue 1 Troyes -

St. Etienne Serie A Benevento -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Florenz Serie A Lazio -

Sassuolo Serie A SPAL -

Crotone Serie A FC Turin -

Hellas Verona Primera División Barcelona -

Las Palmas Ligue 1 Angers -

Lyon Primera División Real Madrid -

Espanyol Ligue 1 Nizza -

Marseille WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru

Die Weltmeister Manuel Neuer (Bayern München) und Toni Kroos (Real Madrid) sind bei der Wahl zum Weltfußballer des Jahres leer ausgegangen. Die Auszeichnung des Weltverbandes FIFA bekommt am 23. Oktober in London entweder Cristiano Ronaldo (Real), Lionel Messi (FC Barcelona) oder 222-Millionen-Mann Neymar (Paris St. Germain) überreicht. Die Finalisten gab die FIFA am Freitag bekannt.

Bayern-Keeper Neuer darf aber immerhin auf die neue Auszeichnung zum besten Torhüter 2017 hoffen. Der 31-Jährige konkurriert mit Gianluigi Buffon (Juventus Turin) und Keylor Navas (Real). Die Anhänger von Borussia Dortmund gehören zu den letzten drei Kandidaten beim Fan-Preis.

Als beste Spielerin des Jahres wird entweder Deyna Castellanos (Venezuela), Carli Lloyd (USA) oder die niederländische Europameisterin Lieke Martens ausgezeichnet.

Zidane, Allegri und Conte stehen zur Wahl

Bei den Trainern (Männer) stehen Juve-Coach Massimiliano Allegri, Antonio Conte (FC Chelsea) und Ronaldos Trainer Zinedine Zidane auf der finalen Liste. Bei den Coaches einer Frauenmannschaft dürfte Sarina Wiegman nach dem EM-Titel mit den Niederlanden gute Chancen haben.

Die Wahl fand vom 21. August bis zum 7. September statt. Stimmberechtigt waren neben den Spielführern der Nationalmannschaften, den Nationaltrainern und 200 ausgewählten Journalisten auch die Fans auf der ganzen Welt. Die Stimmen der vier Gruppen zählten gleichberechtigt zu jeweils 25 Prozent.