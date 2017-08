Alle Infos zum Torjäger-Preis "Goldener Schuh"

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Bundesliga So Jetzt Die Highlights vom Sonntag: Freiburg-Frankfurt Primera División Live Bilbao -

Der Goldene Schuh wird jedes Jahr an den erfolgreichsten Torjäger der Saison verliehen. SPOX hat die Regeln des Wettbewerbs sowie seine Geschichte, die aktuellsten Preisträger und Rekordhalter zusammengefasst. Alle Infos zum Goldenen Schuh gibt es hier auf einen Blick.

Was ist der Goldene Schuh?

Der Goldene Schuh ist eine Auszeichnung, die vom französischen Magazin France Football ins Leben gerufen wurde. Mit der Trophäe soll der erfolgreichste Torschütze Europas gekürt werden.

Heutzutage verleiht der Verband "European Sports Media" den Preis. Ihm gehören renommierte Sport-Magazine aus ganz Europa an. Deutschland ist durch die FAZ und den kicker vertreten.

Wann wurde der Goldene Schuh eingeführt?

Der erste Goldene Schuh wurde nach der Saison 1967/68 verliehen. Die Auszeichung feiert also nach dieser Saison ihr 50-jähriges Bestehen.

Zwischen den Jahren 1992 und 1996 wurde die Trophäe allerdings nicht vergeben - danach außerdem mit neuen Berechnungskriterien.

Wer war der erste Preisträger des Goldenen Schuhs?

Der erste Goldene Schuh ging an den Portugiesen Eusebio. Während seiner Zeit bei Benfica Lissabon sorgte der "Pantera Negra" für die erfolgreichste Zeit der Klubgeschichte.

Fünf Jahre später konnte der geborene Mosambikaner den Triumph wiederholen.

Wie wird der Gewinner des Goldenen Schuhs bestimmt?

Bei der Einführung des Awards ging es alleine um die Anzahl der Tore, die ein Spieler in der jeweiligen Saison geschossen hatte. Einzige Einschränkung: Es musste sich dabei um eine 1. Liga in einem europäischen Land handeln.

Nach der Regelumstellung zwischen 1992 und 1996 gilt nun ein Punktesystem, das sich an der Fünfjahreswertung der UEFA orientiert. In den fünf besten Ligen werden die erzielten Tore mit zwei multipliziert, in den Ligen 6-22 mit dem Faktor 1,5 und in allen Ligen darunter gelten die Tore je einfach.

Warum wurden die Kriterien des Goldenen Schuhs geändert?

Damit sollte verhindert werden, dass zu häufig Spieler aus schwachen Ligen den Award gewinnen. Die Idee dahinter ist, dass es beispielsweise in Spanien schwerer ist Tore zu schießen als in Estland.

Durch die Regeländerung kommen die meisten aktuellen Sieger aus der Premier League oder der Primera Division. Hätte es die Änderung nicht gegeben, wäre in 14 von 20 Jahren ein anderer Spieler ausgezeichnet worden. Darunter auch der deutsche Rainer Rauffmann, der 1997/98 überragende 42 Tore für Omonia Nikosia auf Zypern schoss.

Wer erhielt den Goldenen Schuh in der Saison 2016/2017?

In der Saison 2016/17 ging der Goldene Schuh an Lionel Messi vom FC Barcelona, der am Ende der Saison 74 Punkte vorweisen konnte. Damit löste er Teamkollegen Luis Suarez als amtierenden Titelinhaber ab.

Pierre-Emerick Aubameyang landete auf dem dritten Rang. Auch Kölns Anthony Modeste hatte das Ranking zwischenzeitlich angeführt.

Wer sind die Rekordsieger des Goldenen Schuhs?

Bisher konnten nur zehn Spieler den Goldenen Schuh überhaupt häufiger als ein Mal gewinnen. Gerd Müller, Thierry Henry, Eusebio, Dudu Geogescu, Fernando Gomes, Mario Jardel, Diego Forlan und Luis Suarez nennen zwei Trophäen ihr Eigen.

Den Rekord für die meisten Schuhe halten jedoch die ewigen Kontrahenten Cristiano Ronaldo und Lionel Messi gemeinsam. Beide konnten sich (innerhalb der letzen elf Jahre) den begehrten Pokal bereits viermal sichern.

Alle Gewinner des Goldenen Schuhs im Überblick

Saison Spieler Verein Tore 1967/68 Eusebio Benfica Lissabon 42 68/69 Petar Schekow ZSKA Sofia 36 69/70 Gerd Müller FC Bayern München 38 70/71 Josip Skoblar Olympique Marseille 44 71/72 Gerd Müller FC Bayern München 40 72/73 Eusebio Benfica Lissabon 40 73/74 Hector Yazalde Sporting Lissabon 46 74/75 Dudu Georgescu Dinamo Bukarest 33 75/76 Sotiris Kaiafas Omonia Nikosia 39 76/77 Dudu Georgescu Dinamo Bukarest 47 77/78 Hans Krankl SK Rapid Wien 41 78/79 Kees Kist AZ Alkmaar 34 79/80 Erwin Vandenbergh Lierse SK 39 80/81 Georgi Slawkow Botew Plowdiw 31 81/82 Wim Kieft Ajax Amsterdam 32 82/83 Fernando Gomes FC Porto 36 83/84 Ian Rush FC Liverpool 32 84/85 Fernando Gomes FC Porto 39 85/86 Marco van Basten Ajax Amsterdam 37 86/87 Anton Polster FK Austria Wien 39 87/88 Tanju Colak Galatasaray Istanbul 39 88/89 Dorin Mateut Dinamo Bukarest 43 89/90 Hugo Sanchez Christo Stoitschkow Real Madrid ZSKA Sofia 38 38 90/91 Darko Pancev Roter Stern Belgrad 34 Keine Vergabe zwischen 92-96 / Umstellung von Toren auf Punkte 96/97 Ronaldo FC Barcelona 68 97/98 Nikolaos Machlas Vitesse Arnheim 68 98/99 Mario Jardel FC Porto 72 1999/2000 Kevin Philipps AFC Sunderland 60 00/01 Henrik Larsson Celtic Glasgow 52,5 01/02 Mario Jardel Sporting Lissabon 63 02/03 Roy Makaay Deportivo La Coruna 58 03/04 Thierry Henry FC Arsenal 60 04/05 Thierry Henry Diego Forlan FC Arsenal FC Villareal 50 50 05/06 Luca Toni AC Florenz 62 06/07 Francesco Totti AS Rom 52 07/08 Cristiano Ronaldo Manchester United 62 08/09 Diego Forlan Atletico Madrid 64 09/10 Lionel Messi FC Barcelona 68 10/11 Cristiano Ronaldo Real Madrid 80 11/12 Lionel Messi FC Barcelona 100 12/13 Lionel Messi FC Barcelona 92 13/14 Luis Suarez Cristiano Ronaldo FC Liverpool Real Madrid 62 62 14/15 Cristiano Ronaldo Real Madrid 96 15/16 Luis Suarez FC Barcelona 80 16/17 Lionel Messi FC Barcelona 74

Welcher Deutsche hat den Goldenen Schuh gewonnen?

Der einzige Deutsche, der sich bisher in die Liste der Preisträger eintragen konnte, ist Gerd Müller.

Der "Bomber" schaffte dieses Kunststück in den Saisons 1969/70 und 71/72 mit 38 beziehungsweise 40 Toren.

Welche Bundesligaspieler gewannen den goldenen Schuh?

Außer Gerd Müller hat kein Bundesligaspieler je den goldenen Schuh gewonnen. Müller gewann seine beiden Auszeichnungen als Spieler des FC Bayern München.

Ein Grund für die vermeintliche Schwäche der Bundesliga ist die Anzahl der Saisonspiele, die bei der Punktberechnung nicht zum Tragen kommt. So haben beispielsweise die Primera Division und die Premier League deutlich mehr Partien.

Der aktuelle Stand der Wertung für den Goldenen Schuh 2017/18

Zuletzt aktualisiert: 19.08.17!