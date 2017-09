Bendtner: Nationalmannschafts-Comeback

WC Qualification Europe Albanien -

Liechtenstein WC Qualification Europe Finnland -

Island WC Qualification Europe Georgien -

Irland WC Qualification Europe Serbien -

Moldawien WC Qualification Europe Israel -

Mazedonien WC Qualification Europe Spanien -

Italien WC Qualification Europe Ukraine -

Türkei WC Qualification Europe Kroatien -

Kosovo WC Qualification Europe Wales -

Österreich Serie A Gremio -

Recife Serie B Empoli -

Bari WC Qualification Europe Färöer -

Andorra WC Qualification Europe Weißrussland -

Schweden WC Qualification Europe Niederlande -

Bulgarien WC Qualification Europe Estland -

Zypern WC Qualification Europe Ungarn -

Portugal WC Qualification Europe Lettland -

Schweiz WC Qualification Europe Frankreich -

Luxemburg WC Qualification Europe Griechenland -

Belgien WC Qualification Europe Gibraltar -

Bosnien-Herzegowina WC Qualification Europe Armenien -

Dänemark WC Qualification Europe Aserbaidschan -

San Marino WC Qualification Europe Montenegro -

Rumänien WC Qualification Europe Polen -

Kasachstan WC Qualification Europe England -

Slowakei WC Qualification Europe Schottland -

Malta WC Qualification Europe Slowenien -

Litauen WC Qualification Europe Deutschland -

Norwegen WC Qualification Europe Nordirland -

Tschechien WC Qualification Europe Mazedonien -

Albanien WC Qualification Europe Italien -

Israel WC Qualification Europe Liechtenstein -

Spanien WC Qualification Europe Island -

Ukraine WC Qualification Europe Türkei -

Kroatien WC Qualification Europe Kosovo -

Finnland WC Qualification Europe Österreich -

Georgien WC Qualification Europe Moldawien -

Wales WC Qualification Europe Irland -

Serbien WC Qualification South America Bolivien -

Chile WC Qualification South America Kolumbien -

Brasilien WC Qualification South America Ecuador -

Peru WC Qualification South America Argentinien -

Venezuela WC Qualification South America Paraguay -

Uruguay Copa del Rey Zaragoza -

Granada Copa del Rey Rayo Vallecano -

Tenerife CSL Evergrande -

Changchun Ligue 1 Lille -

Bordeaux First Division A Anderlecht -

Lokeren Ligue 1 Metz -

PSG Premiership Hamilton -

Celtic Championship Derby -

Hull Primera División Leganes -

Getafe J1 League Kofu -

Shimizu J1 League Kashima -

Omiya J1 League Urawa -

Kashiwa J1 League Kawasaki -

Yokohama FM J1 League Gosaka -

Kobe Primera División Real Madrid -

Levante Premier League Man City -

Liverpool CSL Shandong -

Jiangsu Premier League Leicester -

Chelsea Premier League Southampton -

Watford (Delayed) Championship Bolton -

Middlesborough Primera División Valencia -

Atletico Madrid Ligue 1 Nizza -

Monaco Serie A Juventus -

Chievo Premier League Stoke -

Man United Primera División Sevilla -

Eibar Championship Sheffield Wednesday -

Nott'm Forest Ligue 1 Caen -

Dijon Ligue 1 Montpellier -

Nantes Ligue 1 Strasbourg -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Toulouse Premier League Everton -

Tottenham (DELAYED) Eredivisie Ajax -

Zwolle Primera División Barcelona -

Espanyol Serie A Sampdoria -

Roma Premier League Brighton -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Arsenal -

Bournemouth (DELAYED) Eredivisie Heerenveen -

Eindhoven Serie A Inter Mailand -

SPAL Premier League Burnley -

Crystal Palace Ligue 1 Saint-Étienne -

Angers Serie A Atalanta -

Sassuolo Serie A Cagliari -Crotone Serie A Hellas Verona -

Florenz Serie A Lazio -

AC Mailand Serie A Udinese -

Genua Ligue 1 Lyon -

Guingamp Premier League Swansea -

Newcastle Serie A Benevento -

FC Turin Primera División Villarreal -

Real Betis Serie A Bologna -

Neapel Serie A Santos -

Corinthians Ligue 1 Marseille -

Rennes Ligue 2 Reims -

Brest Primera División Málaga -

Las Palmas Copa Libertadores San Lorenzo -

Lanus Copa Sudamericana Chapecoense -

Flamengo Copa Libertadores Barcelona -

Santos Copa Libertadores Botafogo -

Gremio

Ex-Bundesliga-Profi Nicklas Bendtner (VfL Wolfsburg) hat sich nach seinem Comeback im dänischen Nationalteam nach fast zweijähriger Abwesenheit überwältigt und gerührt vom Empfang durch die Fans gezeigt. Der Torjäger, der aktuell beim norwegischen Meister Rosenborg Trondheim unter Vertrag steht, war beim 4:0-Heimsieg der Skandinavier über Polen in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2018 in Russland eine Viertelstunde vor dem Ende beim Stand von 3:0 eingewechselt und vom Publikum im Kopenhagener Stadion Parken mit tosendem Beifall und frenetischen Gesängen begrüßt worden.



"Es ist sehr selten, dass ich Emotionen körperlich spüre", bekannte das ehemalige enfant terrible Bendtner hinterher, "aber diesmal hatte ich eine Gänsehaut am ganzen Körper. Ich war zuvor auf einer langen Reise, während der vieles passiert ist."

Nach der Auflösung seines Vertrages beim VfL Wolfsburg im April 2016 schloss sich der frühere Mittelstürmer des FC Arsenal zunächst dem englischen Zweitligisten Nottingham Forest an. Im März dieses Jahres wechselte Bendtner dann nach Trondheim, wo er allmählich zu seiner alten Form zurückfand.

Bendtner hatte sein bis dato letztes Länderspiel am 17. November 2015 beim 2:2 Dänemarks im Rückspiel der Europameisterschafts-Relegation gegen Schweden absolviert. Damals verpasste Danish Dynamite die EM-Teilnahme.

Vor dem kommenden WM-Qualispiel der Dänen gegen Armenien am Montag in Jeriwan träumt Bendtner bereits von einem Startelf-Einsatz: "Natürlich möchte ich immer spielen", äußerte der 1,93-Meter-Hüne, "aber das entscheidet der Trainer." Insgesamt kommt Bendtner bislang auf 72 Länderspiele, in denen er 29 Treffer erzielte.