Morata: "Er ist ein Außerirdischer"

Serie A Juventus -

Chievo Serie A Sampdoria -

Roma Serie A Inter Mailand -

SPAL Serie A Atalanta -

Sassuolo Serie A Cagliari -Crotone Serie A Hellas Verona -

Florenz Serie A Lazio -

AC Mailand Serie A Udinese -

Genua Serie A Benevento -

FC Turin Serie A Bologna -

Neapel

Alvaro Morata vom FC Chelsea hat seinen ehemaligen Mannschaftskameraden Gianluigi Buffon von Juventus Turin in den höchsten Tönen gelobt und dessen Qualitäten herausgestellt. "Er ist ein Außerirdischer", zeigt sich der Spanier gegenüber El Pais fasziniert. Zudem sei der Torhüter einer der besten aller Zeiten.

Zwei Jahren spielten Morata und Buffon zusammen für Juventus. Auch mit Real-Madrid-Legende Iker Casillas kickte er gemeinsam für die Königlichen. Für den 24-Jährigen ist somit klar: "Buffon und Casillas sind meiner Meinung nach die beiden besten Torhüter in der Geschichte."

Doch sowohl der italienische als auch der spanische Keeper sind mittlerweile im gehobenen Fußballer-Alter angekommen. Auch wenn die beiden nicht mehr die Kraft und Agilität von früher hätten, machten sie das Leben eines Stürmers noch immer schwer. "Buffon antizipiert ständig. Nach mehr als 20 Profi-Jahren kennt er die Gedanken und Bewegungen der Stürmer", stellt Morata fest.

Morata: "Chiellini? Wie ein Gorilla im Käfig"

Für seinen ehemaligen Mannschaftskameraden Giorgio Chiellini von der Alten Dame hatte der Chelsea-Stürmer ebenfalls ein paar lobende Worte übrig. "Es ist so, als würdest du mit einem Gorilla in einen Käfig gesteckt werden und du musst sein Essen stehlen", so Morata über den Innenverteidiger.

Am Samstagabend trifft die spanische Nationalmannschaft auf Italien (20.45 Uhr im LIVETICKER). Im Bernabeu werden sich dann Torwart Buffon und Stürmer Morata in der WM-Qualifikation gegenüber stehen.