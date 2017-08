Klopp versteht Neymar-Transfer nicht

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Copa Sudamericana Live LDU Quito -

Bolivar Serie A Santos -

Flamengo Copa Sudamericana Olimpia -

Nacional UEFA Europa League Fenerbahce -

Sturm Graz Serie A Sao Paulo -

Curitiba Copa Sudamericana Junior -

Deportivo Cali Ligue 2 Lens -

Nimes First Division A Lüttich -

Genk Ligue 1 Monaco -

Toulouse Championship Sunderland -

Derby J1 League Kashiwa -

Kobe Premiership Celtic -

Hearts Club Friendlies Crystal Palace -

FC Schalke 04 Championship Fulham -

Norwich Club Friendlies RB Leipzig -

Stoke Ligue 1 PSG -

Amiens Club Friendlies Liverpool -

Bilbao Club Friendlies Tottenham -

Juventus Championship Aston Villa -

Hull Ligue 1 Lyon -

Straßburg Ligue 1 Metz -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Caen Ligue 1 St. Etienne -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Rennes CSL Shanghai SIPG -

Tianjin Quanjian First Division A Gent -

Antwerpen Ligue 1 Lille -

Nantes Allsvenskan Sundsvall -

Östersunds Club Friendlies SC Freiburg -

FC Turin Ligue 1 Angers -

Bordeaux Club Friendlies Brighton -

Atletico Madrid Championship Bolton -

Leeds First Division A Anderlecht -

Oostende 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Premier League Zenit -

Spartak Moskau Club Friendlies Inter Mailand -

Villarreal Ligue 1 Marseille -

Dijon Copa Libertadores River Plate -

Guarani J1 League Shimizu -

Osaka J1 League Kobe -

Kashima Premier League Ural Yekaterinburg -

Zenit League Cup Colchester -

Aston Villa Copa Libertadores Gremio -

Godoy Cruz Club Friendlies Sevilla -

AS Rom CSL Hebei CFFC -

Shanghai SIPG Copa Libertadores Botafogo -

Nacional Ligue 1 Nizza -

Troyes First Division A Zulte Waregem -

Club Brügge Premiership Patrick Thistle -

Celtic CSL Shandong -

Shanghai Shenhua Championship Brentford -

Notthingham Premier League ZSKA Moskau -

Spartak Moskau Ligue 1 Nantes -

Marseille Championship Middlesbrough -

Sheffield Utd Ligue 1 Amiens -

Angers Ligue 1 Bordeaux -

Metz Ligue 1 Caen -

Saint-Etienne Premier League Chelsea -

Burnley (Delayed) Eredivisie Heracles -

Ajax J1 League Tokyo -

Kobe J1 League Kawasaki -

Kashima CSL Jiangsu -

Tianjin Eredivisie Feyenoord -

Twente Premier League Newcastle -

Tottenham Club Friendlies Zwickau -

Dortmund Ligue 1 Dijon -

Monaco Premier League Man United -

West Ham Allsvenskan Norrköping -

Djurgården First Division A Charleroi -

Anderlecht Super Cup Juventus -

Lazio Ligue 1 Guingamp -

PSG Super Cup Real Madrid -

Barcelona

Nach der Niederlage im Finale des Audi Cups gegen Atletico Madrid, äußerte sich Jürgen Klopp kritisch zu Neymar und zum Financial Fairplay.

Auf die Frage, welche Auswirkungen ein Neymar-Transfer auf den internationalen Fußball hat, musste Jürgen Klopp lange grübeln. "Es geht mich eigentlich nichts an. Muss man klar sagen.

Aber als Financial Fairplay eingeführt wurde, dachte ich, es wäre dazu da gewesen, um sowas nicht zu machen. Also entweder versteh ich nicht genau, was die Regel war oder es gibt immer ein Schlüsselloch. Eigentlich kann's nicht gehen aber offensichtlich passiert es doch", sagte Klopp in der ARD.

Für Klopp: "Zu große Zahlen"

Klopp betonte auch, dass man eine Summe in Höhe von 220 Millionen auch nur ausgeben könne, wenn der Verein einem Land gehören würde. Damit spielte er auf die große finanzielle Unterstützung PSGs aus Katar an.

"Financial Fairplay wär dazu da, damit man ausgibt was man einnimmt. Aber ich versteh das nicht richtig, das sind zu große Zahlen", sagte Klopp

Im Finale des Audi Cups musste sich der FC Liverpool Atletico Madrid mit 5:4 im Elfmeterschießen geschlagen geben. Mit der Leistung seines Teams beim Turnier in München, zeigte sich Jürgen Klopp zufrieden.